Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Fiat, Toyota и Nissan неожиданно увеличили продажи авто

4 июня, 12:21

Дела у Honda оказались не такими хорошими, как у конкурентов

Фото: Pixabay

Компании Fiat Chrysler, Toyota и Nissan отчитались о неожиданном росте продаж автомобилей в США в мае благодаря выгодным предложениям для покупателей. Статистика опубликована на фоне предложения компании Fiat Chrysler о частичном слиянии с Renault на паритетных началах. 

Так, продажи японской Toyota, третьего по объемам продаж в США автопроизводителя, увеличились на 3,2% - до 222 702, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения продаж на 0,5%. Поставки кроссовера RAV4, который вытеснил седан Camry с позиции лидера по продажам, подскочили на 14%, до 43 499, показатель стал рекордным.

Продажи Fiat Chrysler выросли на 2,1% – до 218 702. Продажи пикапов бренда Ram в мае подскочили на 33%, в то время как продажи Jeep снизились пятый месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали падение продаж автомобилей компании в США на 5,9%.

Nissan увеличила продажи на 0,1% – до 131 983 автомобилей по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков, ожидавших снижения показателя на 6,2%. 

Между тем продажи японской Honda сократились на 4,9% – lо 145 532 тыс, тогда как аналитики ожидали его снижения на 1,3%.

General Motors (GM) и Ford -  крупнейшие автопроизводители США - в 2018 году отказались от публикации месячных показателей продаж. Однако, по оценкам аналитика RBC Capital Markets Джозефа Спака, продажи GM в прошлом месяце снизились на 6%, Ford – на 9%.

Напомним, в марте рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что, по оценкам экспертов, рост глобальных продаж легковых автомобилей в течение следующих 12–18 месяцев будет минимальным на фоне слабой макроэкономической динамики, более жестких экологических ограничений и обострения политических рисков.

При этом "Сегодня" по следам автосалона в Нью-Йорке разбирались, какой ответ на падение продаж готовит мировой автопром.

Как сообщалось, британский электромобиль Jaguar I-Pace получил титул "Автомобиль года" на международном автосалоне World Car Awards 2019 в Нью-Йорке:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авто, Toyota, автомобили, авторынок, продажи, автопром, Nissan, Fiat

Вы сейчас просматриваете новость " Fiat, Toyota и Nissan неожиданно увеличили продажи авто". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине вырос спрос на новые коммерческие авто: назван лидер рынка

Вчера, 18:24

"Укравтопром" подвел итоги майского рынка

Украинцы стали активнее покупать новые авто: названы самые популярные марки мая

Вчера, 12:09

Самую популярную модель за месяц купил 551 украинец

Украинские водители бойкотируют заправки: покупают все меньше бензина и все больше автогаза

Вчера, 06:30

При этом "дизеля" в Украине продается вдвое больше, чем других видов нефтепродуктов вместе взятых

Альянс Nissan – Renault – Mitsubishi заинтересовался предложением Fiat

29 мая, 12:12

Fiat Chrysler и Renault не планируют закрывать заводы

Вдова Кобзона сделала жуткий подарок больному раком Николаеву

Хомчак объяснил, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Диетолог назвала самый полезный суп

На Евровидении победила Верка Сердючка: сеть наводнили мемы

Появились зрелищные фото нового пешеходного моста в Киеве

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Руис смог то, что должен был сделать Поветкин. Джошуа повержен

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Сегодня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Перед ним вставали на колени даже зеки

Обильное питье: печальные последствия

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь