Fiat, Toyota и Nissan неожиданно увеличили продажи авто

Дела у Honda оказались не такими хорошими, как у конкурентов

Фото: Pixabay

Компании Fiat Chrysler, Toyota и Nissan отчитались о неожиданном росте продаж автомобилей в США в мае благодаря выгодным предложениям для покупателей. Статистика опубликована на фоне предложения компании Fiat Chrysler о частичном слиянии с Renault на паритетных началах.

Так, продажи японской Toyota, третьего по объемам продаж в США автопроизводителя, увеличились на 3,2% - до 222 702, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения продаж на 0,5%. Поставки кроссовера RAV4, который вытеснил седан Camry с позиции лидера по продажам, подскочили на 14%, до 43 499, показатель стал рекордным.

Продажи Fiat Chrysler выросли на 2,1% – до 218 702. Продажи пикапов бренда Ram в мае подскочили на 33%, в то время как продажи Jeep снизились пятый месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали падение продаж автомобилей компании в США на 5,9%.

Nissan увеличила продажи на 0,1% – до 131 983 автомобилей по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков, ожидавших снижения показателя на 6,2%.

Между тем продажи японской Honda сократились на 4,9% – lо 145 532 тыс, тогда как аналитики ожидали его снижения на 1,3%.

General Motors (GM) и Ford - крупнейшие автопроизводители США - в 2018 году отказались от публикации месячных показателей продаж. Однако, по оценкам аналитика RBC Capital Markets Джозефа Спака, продажи GM в прошлом месяце снизились на 6%, Ford – на 9%.

Напомним, в марте рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что, по оценкам экспертов, рост глобальных продаж легковых автомобилей в течение следующих 12–18 месяцев будет минимальным на фоне слабой макроэкономической динамики, более жестких экологических ограничений и обострения политических рисков.

При этом "Сегодня" по следам автосалона в Нью-Йорке разбирались, какой ответ на падение продаж готовит мировой автопром.

Как сообщалось, британский электромобиль Jaguar I-Pace получил титул "Автомобиль года" на международном автосалоне World Car Awards 2019 в Нью-Йорке:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Fiat, Toyota и Nissan неожиданно увеличили продажи авто". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"