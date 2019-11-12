Где дешевле заправиться, и что будет с ценами на топливо

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Цены на топливо в ноябре будут снижены, но не для всех подряд, а только для лояльных клиентов топливных сетей, то есть для тех, кто оформил скидочные карточки того или иного бренда. Таков новый прогноз экспертов топливного рынка, которые по-прежнему утверждают, что потенциал для снижения есть. А сами трейдеры уверены в обратном. Где сейчас в Украине самый дешевый и самый дорогой бензин- см. таблицу.

Как видно из таблицы, за неделю цены на бензин и дизтопливо не изменились совсем в тех регионах, где оно и так самое дорогое, и упали на 2-4 коп./л в областях с самыми низкими ценниками. А вот автогаз продолжает дешеветь, но намного медленнее, максимальное снижение цен составило всего 8 коп./л, хотя неделю назад было 30 коп./л.

Разница в цене между самым дорогим и самым дешевым бензином сохранилась: по А-92 это 10% (2,4 грн/л), по А-95 ( 7,7%, или 2,15 грн/л) и по дизелю (7,6%, или 2,07 грн/л). По автогазу максимальная разница в цене уменьшилась с 92 коп./л до 88 коп./л , но в процентах это те же 8,4%, что и были.

Что может измениться за будущую неделю

Эксперты подкорректировали свой прогноз по ценам на ближайшую неделю, внеся поправки на сезонное снижение спроса на топливо. В связи с этим, по словам специалистов, крупные брендовые торговые сети, на ценовую политику которых ориентируются "безымянные" АЗС, сейчас активизировали проведение промоакций и кампанию по лояльности клиентов, надеясь завлечь их серьезными скидками. То есть для тех, кто оформил скидочную карточку той или иной сети, будет специальная цена, для остальных – обычная, как на стеле.

Поэтому тотального удешевления пока может и не быть, несмотря на относительную стабильность цен как на рынке нефтепродуктов, так и дешевый пока доллар. Ведь, напомним, более 70% топлива у нас импортное и покупается за валюту.

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что пока в ноябре идет серьезная борьба сетей за клиента, но за постоянного.

"Все известные трейдеры давно предлагают скидочные карточки на топливо и различные "плюшки" для тех, кто их оформил, и эта система неплохо работает, – разъяснил нам Рябцев. – У одних сетей это мгновенные скидки, которые тем выше, чем чаще и больше клиент заправляется, у других – система накопительных баллов, у третьих – разовые акции, в определенные дни цен ниже на 2-3 грн/л. Также новых клиентов привлекают разовыми бонусами в виде фастфуда и напитков по символической цене. Водители, имеющие карточки всех основных брендов, могут выбирать, где в какой день выгоднее заправляться. А "чужие" везде платят по полной. В итоге сети не только перекрывают потери от скидок, но и получают прибыль за счет роста количества лояльных клиентов".

Сами трейдеры отрицают, что у них высокая маржа (разница между покупкой и продажей) и цены на топливо могли бы быть ниже.

"Это со стороны кажется, что топливо могло бы быть дешевле. Но на оптовом рынке цена постоянно колеблется в 15-20 долларов на тонне топлива, курс гривни тоже ходит то вверх, то вниз. Поэтому потенциала для снижения я пока не вижу", – ответил нам генеральный директор крупной розничной сети нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Но для тех, кто пользуется общественным транспортом, самая большая проблема не цены на бензин, а техническое состояние маршруток и автобусов. О том, на каких автобусах мы ездим, смотрите в сюжете:

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