Как узаконить "евробляху": все детали механизма и способ минимизировать затраты

Украинцы, которые обзавелись автомобилями на еврономерах, постепенно начинают их узаконивать, чтобы избежать потери машины либо крупных денежных штрафов. По данным Госфискальной службы (ГФС), в Украине сейчас временно находятся 2,7 млн автомобилей. В том числе ввезенных в режиме "транзит" (на 5 дней, въехал пользователь) с нарушением сроков вывоза — 110 тыс., ввезенных в режиме временного ввоза с нарушением сроков (1 год, въехал посредник) — 207 тыс., но их становится все больше. "Сегодня" выяснила в деталях, как надо действовать людям, чтобы без лишних проблем получить украинскую регистрацию, а также в каких случаях это малореально либо экономически невыгодно.

Какие нужны документы

Напомним, с 25 ноября вступили в силу законы о растаможке по новым правилам, действует льготный период в 90 календарных дней (до 12 февраля 2019 г.). То есть при ввозе машины на еврономерах можно уплатить половину стоимости акциза, который рассчитывается по специальной формуле и зависит от типа двигателя (бензиновый или дизельный, за последний надо платить больше), его объема (чем больше литраж, тем дороже) и возраста автомобиля (чем старше, тем выше плата). Но главное — собрать необходимый пакет документов для растаможки. Как разъяснил нам автоэксперт Алексей Мкртчян, необходимы: документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи или дарения, счет-фактура), техпаспорт на автомобиль, документ о снятии его с учета в стране, где машина была зарегистрирована, украинский паспорт нового владельца и копии первых двух страниц и страницы с регистрацией (пропиской), загранпаспорт, идентификационный код.

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Механизм растаможки

Спикер ГФС Наталья Непряхина уточнила нам, что для растаможки автомобиля на еврономерах не нужно выезжать и заезжать на нем за рубеж, достаточно обратиться на любую региональную таможню, если документы в порядке. Но рекомендуется помощь таможенного брокера, а эта услуга платная. Также брокер поможет избежать переплаты, если на таможне решат, что цена автомобиля занижена, аргументированно доказав, что данная стоимость реальна: например, дешевле потому, что машина побывала в ДТП. После внесения финансовой гарантии в размере 100% таможенных платежей вам оформят документы, подтверждающие, что автомобиль растаможен. В сумму платежей входят пошлина (10% стоимости машины), акциз, рассчитанный по формуле (см. выше), НДС (20% стоимости), также услуги банка и брокера. Последние, по словам Мкртчяна, берут "за труды" в зависимости от стоимости ввозимого транспорта, но не менее 200—300 евро. Если пропущены сроки вывоза — еще штраф 8500 грн. Также при постановке автомобиля на учет в сервис-центре МВД владельцу придется раскошелиться на украинские номера и техпаспорт. Как сообщили нам в Главном сервис-центре, для иномарок услуга стоит 563 грн, в том числе 201 грн за бланк техпаспорта, 172 грн за номера, остальное — за оформление. Итого, например, для машины 2010 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,5 л, купленной за 2000 евро, всего придется доплатить 1400—1500 евро (с учетом штрафа).

Продать нельзя узаконить

Алексей Мкртчян также говорит, что не все автомобили на еврономерах выгодно растаможивать, а многие узаконить невозможно, так как они приобретены через подставных физлиц, найти которых для оформления договора купли-продажи нереально. Прежде всего это касается авто, ввезенных из Польши. Вряд ли, по словам эксперта, стоит растаможивать недорогие малолитражки возрастом 15 лет и старше, так как в этом случае базовый платеж (50 евро) умножается сразу на 15, что сопоставимо с ценой самой машины. А еще надо оплатить пошлину, штраф, услуги брокера и т. д. Автоэксперт Влад Шляховой советует сдать такие машины на разборку. По его подсчетам, самостоятельная продажа запчастей может принести ее реальному хозяину даже больше, чем он заплатил за авто, но потребует времени и понимания конъюнктуры рынка. Хотя закон о внесении изменений в Таможенный кодекс грозит штрафами в 170 тыс. грн за разборку или утерю нерастаможенного авто, но юрист Владимир Столитний уточнил нам, что эта норма начнет действовать только через полгода.

Напомним, парламентское издание "Голос Украины" опубликовало законы №8487 и №8488, касающиеся правил растаможивания автомобилей на еврономерах.

А ранее, 21 ноября, народные депутаты разблокировали процесс подписания законов о "евробляхах". Так, парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон. На следующий день документы подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а 23 ноября их подписал президент Петр Порошенко.