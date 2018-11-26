МВД готово регистрировать "евробляхи" круглосуточно

Вчера, 11:56

В ведомстве хотят добиться "неукоснительного соблюдения законов"

МВД готово регистрировать "евробляхи" круглосуточно
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД) готовы в круглосуточном режиме регистрировать растаможку авто на европейских номерах. Об этом стало известно на межведомственном совещании по вопросам урегулирования ситуации с блокировкой автомобильного движения в пунктах пропуска на границе, передает пресс-служба Кабинета министров.

Участники совещания заявили о необходимости "неукоснительного соблюдения водителями транспортных средств, пересекающих государственную границу, норм законов №8487 и №8488 о легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией".

"Для этого региональные сервисные центры МВД готовы обеспечить бесперебойную работу с государственной регистрации растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме", – отметил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

В то же время, по его словам, продолжаются межведомственные консультации по внедрению упрощенного порядка реализации норм этих законов.

Напомним, "евробляхеры" продолжают блокировать границу Украины. Подразделения Национальной полиции и пограничной службы работают в усиленном режиме. Правоохранители призывают участников протестов придерживаться общественного порядка и воздержаться от провокаций.

25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог. Тем, кто успеет "легализоваться" на первый месяц действия закона, положена скидка в 50%:
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Источник:

"Сегодня"

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