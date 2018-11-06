"Камуфляж и шпионаж": концепт Audi RSQ появился в мультфильме с Уиллом Смитом

Сегодня, 04:16

Немецкий бренд создал для очередного персонажа "Большого Уилла" новый прототип под названием Audi RSQ e-tron


В последний раз, когда голливудская звезда Уилл Смит сыграл дуэтом с концептом Audi, на дворе был 2004 год, а на большие экраны вышел фильм "Я, робот". Там, главный герой детектив Спунер, в исполнении Смита, лихо колесил на футуристическом Audi RSQ, который был построен специально для этой картины. Машина настолько приглянулась публике, что со временем по ее образу и подобию создали серийный Audi R8.

Теперь немецкий бренд создал для очередного персонажа "Большого Уилла" новый прототип под названием Audi RSQ e-tron.

Новоиспеченный дуэт дебютирует в анимационной ленте "Камуфляж и шпионаж", которая выйдет в прокат лишь летом следующего года. Судя по опубликованному трейлеру, прототип Audi получил черты реальной машины PB18 e-tron, а также парочку "модных штучек": например, электрическую установку, автопилот, камеры вместо зеркал заднего вида и голографическую панель приборов. К слову, все это уже не "мультики", а вполне реальные наработки многих автомобильных брендов.

Напомним, началось производство первого электрического кроссовера Audi. На одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров и полностью восполнять запас энергии за 30 минут.

Ранее мы писали, что в Украине заметили самый дорогой и мощный кроссовер AudiAudi Q8 – флагман во внедорожной линейке немецкой марки.

Также сообщалось, что новый Audi Q3 показали на видео. Q3 будет отличаться массивной решеткой радиатора и адаптивной светодиодной оптикой.
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Источник:

auto.ria.com

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