Карантин ударил по рынку новых авто в Украине

В марте 2020 года, часть которого Украина провела уже в условиях карантина, в стране было зарегистрировано 6 244 новых легковых автомобилей. Это на 15% меньше, чем было в марте прошлого года.

Также март стал наименее "урожайным" месяцем первого квартала: в январе рынок новых легковых авто составил 7,1 тыс. шт., а в феврале – почти 7 тыс. шт. Впрочем, в целом первый квартал показал положительную динамику – первую регистрацию в Украине прошли 20,3 тыс. новых легковых авто. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как подсчитали аналитики Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", ведущую позицию на рынке в марте-2020 сохранила марка Renault. В марте новые автомобили Renault получили 1222 украинских регистрационных номера. По сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых Renault увеличились на 20%.

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На втором месте Toyota – 661 авто этой марки пополнили украинский автопарк. От своего результата годичной давности Тойота отстала на 21%. Третью строчку рейтинга заняла KIA, за автомобили которой своими кошельками проголосовали 576 покупателей, что на 19% меньше, чем в прошлом году.

В тренде Доллар вырос в цене после резкого падения: курс НБУ

Четвертая позиция у Nissan – 353 авто (-38% к марту 2019 г.). Закрывает пятерку лидеров месяца Hyundai – 317 авто (-25%).

Напомним, с января в Украине по-новому рассчитывается сбор в Пенсионный фонд за первую регистрацию авто. Изменения связаны с повышением прожиточного минимума.

Новости "Сегодня" также рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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