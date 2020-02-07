Водительские права в смартфоне: как загрузить и с чем были сложности

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Мобильное приложение "Дія", которое на днях презентовали в Верховной Раде как единую цифровую платформу, уже можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Сейчас в приложении, которое со временем объединит в себе 50 самых популярных услуг, доступны только два документа — водительское удостоверение и техпаспорт. Но скоро обещают добавить сюда студенческий билет, паспорт гражданина Украины и даже загранпаспорт (правда, путешествовать по нему будет нельзя).

Идентификация пользователей в приложении происходит с помощью технологии BankID через систему Национального банка Украины — это единая электронная система верификации человека, которая позволяет подтвердить личность дистанционно и получить доступ к административным и банковским услугам. В ней стоит зарегистрироваться каждому, тем более, что это бесплатно. Второй вариант идентификации — с помощью ПриватБанка.

То есть, скачав приложение, вы выбираете, как вам удобнее пройти идентификацию — с помощью приложения ПриватБанка или же с BankID. После того, как идентификация успешно завершится, ваши документы автоматически появятся в приложении.

"Теперь людям, которые зарегистрированы в приложении, достаточно предъявить представителю полиции электронное приложение "Дія", в нем — водительские права или техпаспорт. И полицейский сам проверит данные, которые там есть, с помощью QR-кода и сверится с системой МВД", — отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Напомним: только за 2019 год украинцы получили 310 959 штрафов за то, что у них не было при себе водительских удостоверений. Общая сумма этих штрафов превышает 140 млн грн. Поэтому наличие прав в смартфонах поможет многим сохранить свои деньги.

Руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник отметил, что когда они начали работать над проектом, то увидели, что только в девяти странах мира существует цифровое водительское удостоверение.

"В Украине 9,5 млн водителей. В процессе оказалось, что создать цифровые образы мы можем только для 2,5 млн документов. Получалось, что 7 млн водителей оказывались вне государства в смартфоне. Мы выяснили, что одна из ключевых проблем – это отсутствие фотографии. Поэтому была создана отдельная система, которая импортировала фото из реестра ГМС (Государственной миграционной службы, — ред.). Тогда у нас стало 5,5 млн водительских удостоверений", — рассказывает Баник.

На данный момент получилось создать образы для 61% водительских удостоверений и для 69% техпаспортов. Но для того, чтобы государство в смартфоне стало доступно всем, был разработан новый продукт — система верификации документов водителей онлайн. Так, те, у кого документы не оцифровались автоматически, могут заполнить форму онлайн, добавить фото документов, и заказать цифровое водительское удостоверение.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что цель правительства – 100% государственных услуг онлайн до 2024 года, а 50 основных услуг – уже в 2020 году.

"Сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Далее будет возможность оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт", – объяснил он.

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