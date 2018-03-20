На трассе Львов-Краковец автомобиль патрульных столкнулся с фурой

Одного из пострадавших инспекторов на "скорой" увезли в больницу

На международной трассе Львов-Краковец сегодня, 20 марта, около 10 утра, в ДТП попал автомобиль патрульной полиции. Как выяснилось, столкновение произошло между огромным грузовиком и Renault Duster полицейских.

"В результате аварии одного из полицейских доставили в больницу. На место аварии выехала следственно-оперативная группа", – сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Как сообщает в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, в результате аварии машина полицейских потеряла колесо и получила удар в переднюю боковую сторону со стороны водителя.

Напомним, недавно в центре Львова прохожие засекли автомобиль луцких патрульных, хозяева которого вернулись к своему авто в нетрезвом состоянии. Машина несколько часов стояла на парковке.

Также сообщалось, что служебный автомобиль патрульной полиции Львова сбил малолетнего пешехода.

Ранее в Киеве пьяный таксист устроил ночные гонки с патрульными и пытался проглотить ключи. Водитель носился по тротуарам, "летел" на красный сигнал светофора и даже успел проехаться по детской площадке.

Кроме єтого, в Киеве нетрезвый водитель авто Mercedes-Benz ночью пытался уйти от патрульных на бешеной скорости. Преследовали беглеца сразу несколько экипажей патрульных.