На трассе Львов-Краковец автомобиль патрульных столкнулся с фурой

Сегодня, 12:51

Одного из пострадавших инспекторов на "скорой" увезли в больницу


На месте аварии. Фото: Facebook.com

На месте аварии. Фото: Facebook.com

На месте аварии. Фото: Facebook.com

На месте аварии. Фото: Facebook.com

На международной трассе Львов-Краковец сегодня, 20 марта, около 10 утра, в ДТП попал автомобиль патрульной полиции. Как выяснилось, столкновение произошло между огромным грузовиком и Renault Duster полицейских.

"В результате аварии одного из полицейских доставили в больницу. На место аварии выехала следственно-оперативная группа", – сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Как сообщает в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, в результате аварии машина полицейских потеряла колесо и получила удар в переднюю боковую сторону со стороны водителя.

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Напомним, недавно в центре Львова прохожие засекли автомобиль луцких патрульных,  хозяева которого вернулись к своему авто в нетрезвом состоянии. Машина несколько часов стояла на парковке.

Также сообщалось, что служебный автомобиль патрульной полиции Львова сбил малолетнего пешехода.

Ранее в Киеве пьяный таксист устроил ночные гонки с патрульными и пытался проглотить ключи. Водитель носился по тротуарам, "летел" на красный сигнал светофора и даже успел проехаться по детской площадке.

Кроме єтого,  в Киеве нетрезвый водитель авто Mercedes-Benz ночью пытался уйти от патрульных на бешеной скорости. Преследовали беглеца сразу несколько экипажей патрульных.

 
ДТП, водитель, Львов, патрульные

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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