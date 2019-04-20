Китай врывается в мировой автопром: что показали на Шанхайском автосалоне

Главные тренды автосалона в Шанхае – электрификация и компьютеризация



















В Китае, где Tesla Илона Маска уже начала строить завод, власти всячески стимулируют развитие рынка легковых автомобилей на электротяге. Делается это из стремления не только улучшить экологию в городах, но и продвинуть национальный автопром на ведущие позиции в мире. Ведь на устоявшемся рынке традиционных авто у китайских новичков-автопроизводителей мало глобальных перспектив. А на рынке электрокаров, напротив, все производители – новички, и стартовые условия в этом сегменте для всех примерно равны.

На китайские марки, которые выпускают автомобили с двигателями внутреннего сгорания, приходится лишь 10% мировых продаж, в основном по низким ценам. А в мире электромобилей китайские компании начинали раньше и реагировали быстрее, отсюда и результат – 50% всех мировых продаж электромобилей (1,3 млн штук).

Власти Китая уже потратили миллиарды долларов на исследовательские гранты и стимулы для покупателей. Государственные энергетические компании покрыли Китай сетью из 730 тысяч зарядных станций. Производством электромобилей начали заниматься не только чисто национальные компании, но и совместные предприятия (СП) с ведущими мировыми концернами.

Например, Ford имеет "электрическое" СП с Zotye Auto. GM и ее китайские партнеры планируют 10 электрических моделей к следующему году. Mercedes Benz запустил марку Denza с BYD. Предприятие VW SOL начало продавать электрические внедорожники в прошлом году. Tesla начала строить в Шанхае свой первый завод за пределами США.

Подстегивают рынок и потребители. Исследователи говорят, что сейчас 71% китайских покупателей готовы попробовать электрокар, по сравнению с 58% годом ранее. Государство даже начало сворачивать программу стимулирования потребителей. Еще в прошлом году покупателей электрокаров заманивали субсидиями до 50 000 юаней (7400 долларов) за автомобиль, но эта поддержка была сокращена вдвое в январе 2019 года и окончательно завершится в 2020 году.

Автосалон в Шанхае 2019 - представленные модели

До 25 апреля в Шанхае проходит международный автосалон. На сегодняшний день он является крупнейшим в Азиатском регионе, проводится раз в два года, чередуясь с автосалоном в Пекине. В этом году его экспозиция заняла 12 павильонов крупнейшего в мире Национального выставочного центра.

Тема нынешнего салона – "Создание лучшего будущего", что достигается более глубокой интеграцией автомобилей с передовым производством, коммуникационной сферой, интернетом, большими массивами данных и искусственным интеллектом.

Экспозицию сформировали около 1 тыс. местных и зарубежных представителей автомобильной индустрии из 20 стран. На стендах доминируют электрокары и гибриды, но нашлось место и для моделей с традиционными силовыми установками, которые пока производителям приносят основной доход.

Представим некоторые яркие новинки.

Aston Martin Rapid E

Фото предоставлено производителем

Первый электрокар культового производителя Aston Martin внешне соответствует стилистике бренда. Но сменив тип привода, автомобиль утратил неповторимый звук, который выдавал 12-цилиндровый шестилитровый бензиновый мотор. Взамен он получил электрическую установку на 601 л.с., которая позволяет проехать 300 км без подзарядки батареи. Два электромотора передают на заднюю ось крутящий момент в 950 Н•м. Разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость ограничена величиной 250 км/ч.

Mercedes-AMG A35 L

Фото предоставлено производителем

Китайцы очень любят удлиненные версии седанов. Поэтому такие модели часто выпускаются специально для китайского рынка. Вот и сейчас концерн Daimler показал версию Long своей новинки Mercedes-AMG A35. Автомобиль имеет увеличенную на 60 мм колесную базу, что увеличивает пространство для задних пассажиров, приближая по длине A-class к С-class. Удлиненная китайская версия имеет такой же турбомотор, как и европейская. Его объем составляет 2,0 л, мощность 302 л.с., момент 400 Н•м. Привод полный – 4Matic. На разгон до 100 км/ч нужно 4,9 с.

BMW 3Li

Фото предоставлено производителем

По статистике, треть седанов BMW третьей серии продается в Китае. При этом 80% из них – с длинной базой. В Шанхае представлена четырехдверка BMW 3 (G20) в исполнении Long Wheelbase (LWB). Расстояние между осями увеличено на110 мм (до 2961 мм), общая длина выросла на 120 мм (до 4829 мм). Вариант 325Li оснащается турбочетверкой 2.0 (184 л.с., 300 Н•м), восьмиступенчатым "автоматом" и задним приводом. Светодиодные фары и 18-дюймовые легкосплавные диски входят в стандартное оснащение. Покупателей должен обрадовать цифровой помощник BMW Intelligent Personal Assistant, который впервые научился говорить и понимать по-китайски.

Mitsubishi e-Yi

Фото предоставлено производителем

Концепт-кар Mitsubishi под названием e-Yi является подключаемым гибридом (PHEV). Он многое перенял от прототипа Engelberg Tourer, показанного недавно в Женеве. Там этот автомобиль назвали прообразом кроссовера Outlander нового, четвертого поколения. Помимо внешности и внутреннего оформления, шанхайский концепт позаимствовал у предшественника силовую установку. Это 2,4-литровый бензиновый "атмосферник" и два электромотора – по одному на каждой оси. На электричестве e-Yi может проехать 70 километров, а при задействовании бензинового мотора запас хода вырастает до 700 км. Концепт оснастили тремя рядами кресел, что обеспечивает комфортную поездку сразу для семи человек.

Mercedes-Benz GLB

Фото предоставлено производителем

Mercedes-Benz представил концепт кроссовера, который займет место между моделями GLA и GLC. Построен он на той же платформе, что и младший GLA, однако значительно прибавил в размерах. Салон семиместный, в нем разместили три ряда сидений. Второй ряд сдвигается продольно в диапазоне 140 мм. Для облегчения доступа к третьему ряду есть функция "легкий вход".

Дебютировал GLB с двигателем – турбочетверкой 2.0 (224 л.с., 350 Н•м) и с восьмиступенчатым "роботом". Система полного привода 4Matic в режимах Eco и Comfort подает 80% тяги на переднюю ось, в Sport соотношение меняется на 70:30, в Off-road крутящий момент делится пополам.

Длина, ширина, высота – 4634×1890×1900 мм, колесная база – 2829 мм. Младший брат Mercedes GLA короче на 217 мм, его база меньше на 130 мм. Старший GLC длиннее на 22 мм, но расстояние между осями больше на 44 мм.

Премьера серийного GLB обещана в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Toyota C-HR EV

Фото предоставлено производителем

Toyota решила показать в Шанхае не одну, и сразу две электрические версии кроссовера C-HR, которые она собирается выпускать на совместных предприятиях GAC-Toyota и FAW-Toyota, а именно: C-HR EV и Izoa EV.

К покупателям они попадут в 2020 году, поэтому компания не спешит раскрывать технические подробности. Сообщается только, что электоромотор установят на передней оси. Новинки получат полностью цифровой дисплей приборов. От бензинового прототипа внешне они отличаются передней частью с небольшим вырезом вместо традиционной решетки радиатора, а также уменьшенными колесными дисками. Друг от друга новинки будут отличаться главным образом шильдиками.

Honda X-NV

Фото предоставлено производителем

Компания представила электрический кроссовер на базе HR-V, вернее XR-V, т.к. под этим названием модель известна в Китае. Новинка является совместной разработкой китайского отделения Honda и компании Dongfeng Honda.

По сравнению с XR-V концепт получил обновленную переднюю и заднюю части, а также синие акценты по кузову. Автомобиль почти готов к производству, и поступит в продажу в Китае во второй половине 2019 года. Скорее всего, он получит ту же силовую установку, что и модель Everus VE-1 (она тоже построена на базе HR-V и производится на СП Honda и китайской GAC). Речь идет об электромоторе на 161 л.с. и 280 Н•м, который питается от батареи 53 кВт.

Everus VE-1 и Honda X-NV являются частью стратегии компании, направленной на то, чтобы к 2025 году вывести на китайский рынок более 20 новых электрических моделей. Honda также планирует представить там гибридные версии своих автомобилей уже с 2020 года.

Lexus LM

Фото предоставлено производителем

В модельном ряду этого производителя минивэн появился впервые. Создан он на базе Toyota Alphard. Самое интересное у него – салон. Представленный автомобиль был четырехместным, но компания выведет на рынок и семиместный вариант.

Комфорту на втором ряду сидений уделено особое внимание. В четырехместной конфигурации кресла-шезлонги получили вентиляцию, массаж и обогрев. Перед ними на перегородке расположился 26-дюймовый экран развлекательной системы с проигрывателем Blu-ray и аудиосистемой с 19 динамиками. Здесь же 14-литровый холодильник и отсеки для зонтиков.

Модификация LM 350 получила атмосферный мотор V6 3.5, а LM 300h — гибридную систему на базе "четверки" 2.5. У Alphard их мощности составляют 301 и 197 л.с. соответственно. Автомобиль может быть передне- и полноприводным. В Китае и на некоторых азиатских рынках новинка появится уже в нынешнем году.

Renault City K-ZE

Фото предоставлено производителем

Этот электрокар создан на основе бензинового хэтчбека Kwid. Подробные технические характеристики новинки пока скрываются. Известно только, что сохранились без изменений колесная база (2423 мм) и объем багажника (300 л), а клиренс уменьшен на 30 мм (до 180 мм). Полная зарядка от бытовой розетки занимает четыре часа, экспресс-терминал зарядит батарею на 80% за 50 минут.

Выпускать City K-ZE будет СП eGT New Energy Automotive "в соответствии со строгими мировыми стандартами качества". К 2022 году Renault приготовит для Китая девять новых моделей (в основном это кроссоверы), три из них будут электрическими.

Напомним, Украина также входит в число стран, в которых популярность электрокаров стремительно растет. Кроме частного, в стране развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей:

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