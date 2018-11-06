Красочное видео: конвой Lamborghini Urus проехался по живописным местам Исландии

Путешествие стало частью проекта Avventura, цель которого — исследовать самые удивительные места и дороги в мире

Компания Lamborghini опубликовала ролик с рассказом о путешествии кроссоверов Urus по Исландии. Путешествие стало частью проекта Avventura, цель которого — исследовать самые удивительные места и дороги в мире.

Конвой из семи "Урусов" проехал по маршруту полуостров Рейкьянес — Рейкьявик, преодолев в общей сложности 900 километров.

Из геотермального комплекса "Голубая лагуна" кроссоверы Urus направились вдоль южного побережья к скалам Крисувикурберг, черному песчаному пляжу Рейнисдрангар и природной арке на мысе Дырхолаи. Оттуда "Урусы" поехали через покрытые мхом лавовые поля в районе вулкана Лаки к южной оконечности ледника Ватнайокул.

Одной из целей поездки стала демонстрация работы внедорожного режима Terra, ставшего частью управляющей системы Anima (Adaptive Network Intelligent Management).

Напомним, раскрыт внешний вид самого быстрого и мощного Lamborghini.

Ранее на YouTube-канале DragTimes появился ролик, в котором продемонстрированы несколько дрэг-заездов с участием 840-сильного Dodge Demon и 602-сильного Lamborghini Huracan LP610−4.

Также мы писали, что британец на Lamborghini получил за пару часов 33 штрафа на миллион гривен. По данным полиции, водитель разгонялся до 240 километров в час.