Мина замедленного действия: на каком топливе сейчас ездят автомобили с ГБО

После резкого роста спроса на сжиженный автомобильный газ, который в прошлом году стал популярнее бензина, власти озаботились качеством автогаза. Речь идет о принятии Технического регламента о требованиях к сжиженным газам – документа, отвечающего нормам ЕС. Пока в Украине действует устаревший стандарт ДСТУ 27578-87 "Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта", срок действия которого продлен до 1 января 2022 года.

Сайт "Сегодня" выяснил, каким должен быть качественный автогаз, к чему приводит использование газа, не соответствующего нормам, и где лучше заправляться, чтобы потом не оплачивать дорогостоящий ремонт автомобиля, на котором установлено газобалонное оборудование (ГБО).

Главные новшества Технического регламента

Как разъяснили нам в Нефтегазовой Ассоциации Украины, главное новшество Технического регламента (ТР) в том, что в нем отдельно прописаны требования к сжиженному газу как к автомобильному топливу и отдельно как к коммунально-бытовому топливу – для газовых плит, газовых котлов.

Эти два вида сжиженных газов отличаются по химическому составу. Например, общее содержание серы для автогаза составляет 50 ppm (миллионных долей), а для коммунально-бытового газа эта норма не нормируется вообще, и содержание общей серы может быть выше 300 ppm. А соединения серы, как известно, не только влияют на моторесурс двигателя, но и также являются экологическим показателем, который уже ужесточился в ЕС до 30 ppm. Но это мало волнует нелегальных торговцев бытовым топливом, которые продают его по дешевке автомобилистам.

Кроме того, Техрегламентом разрешается использование автогаза для транспорта для заправки других баллонов, но не с газового пистолета для заправки авто, а со специально отведенного места на АЗС при условии соответствия его инфраструктуры требованиям строительных норм по газоснабжению, противопожарным нормам и правилам по охране труда и безопасности систем газоснабжения. Также допускается при использовании ГС наличие одоранта (по аналогу с бытовым газом) разного аромата. Последнее важно для обнаружения возможной утечки газа и безопасности использования этого продукта.

По мнению экспертов топливного рынка, принятие регламента необходимо и в связи с появлением множества нелегальных газовых заправок, презрительно именуемых специалистами "подзаборные", которые нередко торгуют продуктом неизвестного происхождения, потенциально опасным для двигателей автомобилей.

"В Нефтегазовой Ассоциации полностью поддерживают принятие новых стандартов для сжиженных углеводородных газов для коммунально-бытового потребления. Ассоциация считает, что четкая стандартизация процедур и правил — одна из эффективных мер, направленных на борьбу с контрафактом", – говорит ее глава Неля Привалова.

Что изменит Техрегламент

Как разъяснил нам главный аудитор по сертификации и оценке соответствия продуктов нефтепереработки уполномоченного органа по сертификации "Промстандарт" Александр Лютый, после принятия ТР будет законодательно запрещено использовать коммунально-бытовой газ для заправки автомобилей. Сейчас это не регламентировано.

Помимо этого, производственный процесс, торговля и хранение требуют наличия соответствующей лицензии, которая на данный момент является одной из процедур контроля за оборотом сжиженного газа. Все производители, хранители, кто реализует сжиженный газ (LPG) должны будут получить соответствующую лицензию, за ее отсутствие – штраф 250 тыс. грн. Сейчас штрафы составляют несколько сотен гривен, что не пугает нелегалов.

"Добровольная оценка соответствия сжиженного газа по ДСТУ или ТУ перейдет в обязательную, это требование ТР, – говорит Александр Лютый. – Только аккредитованные испытательные лаборатории могут проводить испытания газа в правовом поле. Принятие Техрегламента также может изменить направление импортных поставок LPG-газа".

Лютый уточнил, что речь идет прежде всего о качестве топлива из Беларуси и РФ, которое не всегда будет соответствовать требованиям нового Техрегламента.

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Дешевый газ дорого обходится

Также Александр Лютый рассказал нам, чем опасен плохой автогаз для автомобилей.

"Один из важных показателей качества газа – компонентный состав. От правильного компонентного состава зависит октановое число и давление насыщенных паров, также важно нормирование побочных продуктов, которые не должны содержаться в газе, – говорит Александр Лютый. – Другой важный показатель – это остаток после испарения – норма его до 60 ppm. Но встречается ресурс и с 1000 ppm. То есть в 17 раз выше! Третий и четвертый показатели – коррозионная активность на медной пластинке, то есть возможность металла при контакте с топливом противодействовать коррозионным процессам, а также сероводород, который отвечает за наличие активных соединений серы и также может влиять на многие другие показатели качества. Оба показателя негативно влияют на ГБО и двигатель автомобиля, а также на хранение газа на ГНС (газонаполнительная станция)".

Слова эксперта подтверждают и практики – специалисты, работающие на станциях по установке и обслуживанию ГБО.

Евгений Устименко, директор сети СТО Profigas, продемонстрировал с помощью фотографий, как некачественный газ выводит из строя газобалонное оборудование.

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Неисправный газовый редуктор



"Если сухой остаток значительно превышает норму, это значит, что с каждого литра сгоревшего газа в топливной системе остается 0,5 г и более смолянистых отложений, которые забивают форсунки, трубопроводы, выводят из строя мембраны газовых редукторов и так далее. Понятно, что двигатель автомобиля работать на газе уже не может, и его ГБО приходится ремонтировать. А это дорого стоит, тысячи гривен", – говорит Евгений Устименко.

На фото вы видите, как выглядят редукторы, фильтры и другие узлы после разборки: они забиты маслянистыми отложениями, повреждены коррозией.

И наоборот, когда на плановое техобслуживание приезжает водитель, заправлявший топливный бак качественным газом, то, по словам Евгения Устименко, таких проблем не бывает.

"Мы только заменяем топливные фильтры, тестируем работу форсунок, блока управления, при необходимости производим настройку. Стоит это несколько сотен гривен", – добавил Устименко.

Эксперты: кроме регламента, нужен контроль

Александр Лютый говорит, что в связи с назначением нового Кабмина сейчас происходит пересогласование всех поданных в правительство документов, в том числе и Техрегламент. На это уйдет не менее двух месяцев, а с учетом коронавируса, возможно, и больше. Эксперт надеется, что ТР примут в этом году, дальше тянуть некуда, ведь документ пылится уже более двух лет. Ожидалось, что его утвердят до лета, но теперь сроки прогнозировать сложно.

"Принятие Техрегламента – это первый этап на пути движения к европейским стандартам качества по автогазу, – акцентировал Александр Лютый. – Все крупные украинские производители, импортеры будут выполнять требования ТР в обязательном порядке, сейчас они делают это добровольно или не выполняют вообще. Органы рыночного надзора получат право проверять их в любой момент, так как помимо принятия Техрегламента, LPG будет внесен в перечень продуктов по рыночному надзору. Постепенно будут пересмотрены инструкции по контролю качества сжиженного газа и другие подзаконные акты для реализации требований ТР. Конечно, без жесткой системы мониторинга и контроля за выполнением пунктов Техрегламента качество LPG будет оставаться под вопросом".

С ним согласен и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Наличие технического регламента не решит проблему качества и безопасности сжиженного газа без наличия контроля за этими показателями, – отметил Рябцев. – Госэкоинспекция сейчас не обязана контролировать качество сжиженного газа. Нужно прежде всего Кабмину вписать это в их обязанности (c принятием ТР другим постановлением Кабмина сжиженный газ будет внесен в перечень продуктов, который подлежит рыночному надзору). Но чтобы минимизировать риск, советую водителям автомобилей с ГБО заправляться только на законных брендированных заправках. Да, там автогаз чуть дороже, но расходы на ремонт автомобиля несравнимы с экономией от заправки дешевым газом на неизвестных АЗС".

Между тем ответственно относиться нужно не только к состоянию своего автомобиля, но и к собственному здоровью. К сожалению, еще не все это понимают. За 12 дней Нацполиция зафиксировала почти 150 нарушений правил карантина:

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