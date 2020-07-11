Получение водительских прав хотят упростить: что изменится

Верховная Рада намерена рассмотреть на будущей неделе законопроект, позволяющий гражданам сдавать "теорию" для получения водительских прав без обучения в автошколе. И хотя утверждение его на этой сессии под вопросом, в парламенте говорят, что осенью изменения будут приняты – депутаты поддерживают идею.

Учиться можно будет самостоятельно

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Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно создания надлежащих условий для реализации права граждан на допуск к сдаче экзамена, управление транспортными средствами и повышение уровня подготовки водителей" был подан в Верховную Раду еще прошлой осенью, тогда же и прошел рассмотрение комитетов. Однако в зал он будет вынесен лишь сейчас. Отметим, что ранее инициативаcдавать на права без обязательной учебы в автошколе выдвигалась и в Кабмине. Однако она до сих пор не реализована.

Документ содержит в себе два ключевых блока изменений. Один касается теоретической части обучения на водительские права, второй – практической.

Итак, если закон будет утвержден и вступит в силу, гражданам для получения водительских прав определенных категорий вовсе не обязательно будет проходить теоретическую часть обучения в автошколе. По желанию они смогут пройти программу обучения самостоятельно. А затем – обратиться в сервисный центр МВД и сдать теоретический экзамен "в общем порядке" – как после обучения в автошколе.

"Основная идея в том, чтобы предоставить людям альтернативу – возможность обучаться и готовиться к теоретическому экзамену путем самоподготовки. Сегодня у нас это возможно только посредством обучения в сертифицированных учреждениях. Но есть люди, для которых регулярное посещение уроков в автошколах проблематично. Молодые мамы, у которых на руках груднички, люди с ограниченными возможностями. Да и наши заробитчане, которые сегодня работают за границей, получили бы возможность самостоятельно подготовиться к теоретическому экзамену. И затем сдать его здесь и получить водительское удостоверение. Наконец, мы знаем, какая у нас ситуация с COVID-19. Самостоятельное обучение, полагаю, будет способствовать и улучшению эпидситуации. Как вариант, людям не нужно будет сидеть в классах, подвергать себя и других лишний раз опасности заразиться коронавирусом", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" автор проекта, народный депутат Владимир Ватрас.

По его словам, утверждение проекта будет способствовать искоренению коррупции в учебных центрах.

"Мы же знаем, как у нас иногда проходит "обучение". Человек идет в автошколу, может там порой даже не появляться. И есть очень серьезная коррупционная составляющая: собственники курсов, бывает, "сопровождают" сдачу учениками экзаменов вплоть до самих сервисных центров. Мы бы хотели эту коррупционную составляющую убрать", – отмечает нардеп.

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По словам Владимира Ватраса, при желании гражданин вполне может выучить теоретическую часть самостоятельно.

"Сейчас в интернете столько программ, что пройти теоретическую часть самостоятельно при желании нет никаких проблем. Даже те тесты, которые дает на экзаменах МВД, можно пройти самостоятельно и хорошо подготовиться", – говорит народный депутат.

Порядок действий в проекте, равно как и категории прав, обучение на которые можно пройти самостоятельно, в законопроекте не указаны. Документ предусматривает, что детали будут выписаны в соответствующих подзаконных актах Кабмина. Однако, по словам Владимира Ватраса, речь должна идти о категориях А и В.

"Если мы говорим о профессиональном обучении водителей, которые занимаются грузоперевозками, особенно перевозками опасных грузов, перевозками пассажиров, то я сторонник того, чтобы к их обучению был даже более требовательный подход. Например, считаю, что людям, перевозящим пассажиров, нужно вообще комплексное обучение, а не трехмесячные курсы. Поэтому, говоря о самообучении, мы имеем в виду категории А и В", – говорит автор проекта.

Предполагается, что гражданин, выучивший теоретический курс самостоятельно, должен будет обратиться в сервисный центр МВД с заявлением о желании сдать соответствующий экзамен. При этом обязательным является наличие медсправки. А вот сертификат автошколы о прохождении теоретической части обучения уже будет не нужен.

В случае, если экзамен не сдан, человек сможет записаться на пересдачу. Но, как подразумевает законопроект, не ранее, чем через три месяца после неудачной сдачи. Впрочем, эта норма может быть еще изменена: в заключениях экспертного управления ВР и профильного комитета указывается на "дискриминацию" самообучающихся по сравнению с теми гражданами, которые будут проходить обучение по-старинке, в автошколах. Поскольку последние, согласно действующему законодательству, получают право на пересдачу уже через пять дней после "провала" на экзаменах.

Автошколы все же нужны

Как акцентирует автор, самоподготовка касается только теоретической части.

"Практическую часть – вождение, конечно, нужно проходить в сертифицированных центрах. Должен быть специалист, специально оборудованный автомобиль – здесь альтернативы быть не может", – рассказывает Владимир Ватрас.

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Но для этой части обучения законопроект предлагает изменения. Документ предполагает, по сути, "разведение во времени" теоретического обучения и практического.

"Согласно проекту, условием перехода к практической части обучения – вождению – является сдача экзамена по теоретической части. Сегодня как происходит: две недели люди послушали лекции, даже не выучили толком правила дорожного движения и уже садятся за руль и с инструктором ездят по городу. Это, по-нашему мнению, приводит к многочисленным случаям аварий", – поясняет автор.

Закон предлагает запретить обучать вождению на автомобильных дорогах и улицах общего пользования лиц, которые еще не сдали экзамен по теоретической части. При этом проект не запрещает проводить такое обучение на специально подготовленных площадках автошкол.

Комитет хочет доработки

Впрочем, шансы на то, что законопроект будет утвержден и вступит в силу в ближайшее время, довольно невысоки. Во-первых, несмотря на то, что его рассмотрение фигурирует в повестке дня, у депутатов снова может не хватить времени: слишком много срочных проектов накопил парламент на последнюю пленарную неделю. Во-вторых, у подхода, предложенного авторами, нашлись категорические противники. Например, МВД, как сказано в заключении профильного комитета, считает, что утверждение законопроекта "приведет к снижению уровня подготовки водителей транспортных средств, что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня безопасности дорожного движения, а допуск к сдаче экзаменов без соответствующего свидетельства (о завершении обучения в автошколе, – авт.) – перегрузке территориальных сервисных центров МВД лицами, желающими получить удостоверение водителя с сомнительными знаниями и навыками". Наконец, в самом комитете, в принципе, не возражая против идеи, считают, что документ должен быть доработан.

"Идея здравая. По ситуации с эпидемией мы можем предположить, что дистанционное обучение или самообучение будет актуально и в этом и, возможно, в следующем году. Но сам проект нужно тщательно проработать, привести в соответствие с законодательством. Чтобы не было манипуляций, чтобы предотвратить возможность сдавать экзамен формально. По идее, это должно быть, как ВНО", – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" заместитель главы Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, народный депутат Юлия Клименко (фракция "Голос").

У представителей автошкол есть вопросы

В свою очередь, много вопросов к проекту и у представителей автошкол. Как рассказал сайту "Сегодня" представитель одной из школ при Всеукраинском союзе автомобилистов, больше всего они опасаются, что, в случае принятия закона, им придется закрываться либо сокращать деятельность.

"Даже если речь идет о том, что обучаться самостоятельно можно будет только на категории А и В, – это основная масса учеников. На остальные категории у нас может один-два из 30 человек прийти обучаться. Потому первый вопрос: мне закрывать классы? Зачем привлекать высококачественных специалистов, зачем оплачивать аренду – вы знаете, сколько стоит квадратный метр в Киеве? Зачем, в конце концов, сертификация? Завтра на каждом углу появятся фирмы, которые без сертификации, под видом каких-нибудь услуг, например консультационных, будут готовить к сдаче теоретических экзаменов. Как я смогу с ними конкурировать?", – говорит собеседник, пожелавший остаться инкогнито.

Возникают вопросы и по поводу обучения вождению.

"Например, мне непонятно, кто будет контролировать, сдал ученик, севший за руль, теоретический экзамен или нет. Полиция каждую машину с инструктором будет останавливать и проверять каждый час? Относительно площадок, где обучение не запрещается: а есть ли такие хорошо обустроенные площадки в распоряжении каждой школы? Сколько учеников одновременно могут на них обучаться? Вопросов много", – отмечает собеседник.

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По его словам, не исключено, что, в случае утверждения проекта, многие автошколы будут вынуждены свернуть обучение до практической части.

"Тогда действительно будет проще и дешевле уволить преподавателей, отказаться от аренды классов. Снять офис два на два метра, посадить секретаря, нанять десять инструкторов и обучать вождению. Но как это в итоге скажется на уровне знаний водителями теории, на уровне их подготовки, на уровне безопасности на дорогах, в конце концов?" – говорит представитель Всеукраинского союза автомобилистов.

Отметим, что многие из этих вопросов звучали и во время рассмотрения проекта профильным комитетом.

"Как раз для того, чтобы учесть все эти моменты, мы и рекомендуем направить проект на доработку, – говорит Юлия Клименко. – Что же касается автошкол, то им также следует понимать, что время не стоит на месте, мир движется в направлении диджитализации. И даже школам необходимо оптимизировать свои бизнес-процессы с учетом реалий", – говорит народный депутат.

Поэтому, не исключено, в процессе доработки проекта к стационарному обучению в школах и самообучению прибавится еще одна альтернатива – возможность дистанционного обучения теории в автошколах. Также, скорее всего, будут более подробно расписаны механизмы сдачи экзаменов при самообучении, будет обсуждаться и перечень категорий, для которых такое обучение возможно. Автор законопроекта говорит, что готов доработать его, если такое решение примет парламент.

"В любом случае, если парламент и вернет нам его на доработку, мы доработаем и внесем в зал снова уже осенью. Потому что считаем, что он нужен. И, думаю, он будет принят в итоге, поскольку коллеги его в целом поддерживают", – отмечает Владимир Ватрас.

Важно не только знать Правила дорожного движения, но и соблюдать их. А с этим у граждан пока, к сожалению, проблемы:

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