Надвигаются метели: в трех областях Украины ограничили движение по трассам

Синоптики прогнозируют метель в Карпатах, поэтому Государственное агентство автомобильных дорог – "Укравтодор" – ввело ограничения на движение по трассам государственного значения в трех областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба госагентства.
Отмечается, что движение ограничили, чтобы не допустить пробок и оперативно расчистить дороги от снега.
"23-24 декабря остерегаться ухудшения погодных условий (снег, гололед, метели, порывы ветра 15-20 м/с, температура в течение суток 0-5 градусов)", – отметили в "Укравтодоре",
Ограничивалось или все еще ограничено движение на таких дорогах:
- Львовская область (с20:00 23 декабря по 9:00 24 декабря):
М-06 Киев – Чоп, участок м. Старый Самбор-граница Закарпатской области;
Н-13 Львов – Самбор – Ужгород, участок г. Старый Самбор – граница Закарпатской области;
Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов, участок с. Давыдов – предел Ивано-Франковской области;
Т-1402 Сходница-Песочная, участок г. Сходница – г. Дрогобыч.
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- Ивано-Франковская область (с 2:00 24 декабря):
Н-09 Мукачево – Львов, Яблунецкий перевал;
Р-21 Долина – Хуст, Вишкивский перевал.
- Закарпатская область (с 00:00 24 декабря):
Н-06 Киев – Чоп, Абранский и Латирский перевалы;
Н-09 Мукачево – Львов, Яблунецкий перевал;
Р-21 Долина – Хуст, Торунский перевал;
Р-24 Татаров – Каменец-Подольский, Буковецкий и Кривопильский перевалы.
Напомним, в этом году в Украине наблюдается рекордно теплая зима. Так, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского подсчитала, что в Киеве с 16 декабря зафиксировано уже семь температурных рекордов, а 18 декабря оказалось самым теплым за всю историю многолетних метеорологических наблюдений.
Высокая температура стала причиной целого ряда аномалий: в стране расцветают сакуры, подснежники и одуванчики, а в столице проснулись осы и комары. И это всерьез пугает ученых: они предупреждают, что у украинцев остались считанные годы, чтобы подготовиться ко вспышкам тропических болезней.
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