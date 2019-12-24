Сильные дожди на западе и метель в Карпатах: чего ожидать от погоды 24 декабря (карта)

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В Украине во вторник, 24 декабря, будет дождливо, а в Карпатах ожидаются мокрый снег и метель. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"24 декабря временами дождь, на крайнем западе страны значительный дождь, лишь в восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман", – говорится в сообщении.

Ветер, по прогнозам синоптиков, ожидается юго-восточный, в западной части – северо-западный, 7-12 м/с. В Приазовье местами прогнозируют порывы со скоростью 15-20 м/с. Температура в течение суток установится на уровне 3-8 градусов тепла, в южной части – 7-12 градусов тепла.

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Что касается Карпат – там ожидается сильный мокрый снег. Также синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с и метель. Температура тут установится на уровне 0-3 градусов мороза.

Такой зимы в Украине еще не было: как сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, в Киеве с 16 декабря зафиксировано уже семь температурных рекордов, а среда, 18 декабря, оказалась самой теплой за всю историю многолетних метеорологических наблюдений.

Высокая температура стала причиной целого ряда аномалий: в стране расцветают сакуры, подснежники и одуванчики, а в столице проснулись осы и комары. И это всерьез пугает ученых: они предупреждают, что у украинцев остались считаные годы, чтобы подготовиться ко вспышкам тропических болезней.

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