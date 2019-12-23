В Киеве за неделю погода побила семь температурных рекордов

В День святого Николая было зафиксировано сразу три температурных рекорда

Фото: AFP PHOTO/VANDERLEI ALMEIDA

В Киеве с 16 декабря уже зафиксировано семь температурных рекордов. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, в День святого Николая, 19 декабря, метеорологи зафиксировали сразу три рекорда. Сообщается, что максимальная температура воздуха составила +11,3 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

Благодаря теплой ночи и теплому дню, и среднесуточная температура 19 декабря достигла + 7,2 °С, что на 2,4 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года.

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Напомним, что в Киеве среда, 18 декабря, оказалась самой теплой за всю историю многолетних метеорологических наблюдений. Так, в столице отмечалась максимальная температура воздуха 15,2 °С. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 °С и наблюдалось 5 декабря 2008 года.

Также и 17 декабря в столице был превышен рекорд максимальной температуры воздуха. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

При этом 16 декабря в Киеве температура воздуха составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

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