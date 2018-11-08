"Наполовину беременны": эксперт рассказала о неоднозначности закона о "евробляхах"

Законопроект № 8487 о растаможке автомобилей на еврономерах в Украине, принятый Верховной Радой 8 ноября, вполне ожидаемый, но неоднозначный.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала вице-президент УСПП Юлия Дроговоз.

По ее мнению, Рада сделала шаг к решению проблемы с "евробляхами", но окончательно законопроект вопрос с этими транспортными средствами не снимает.

"Этот законопроект был ожидаемый. В конечном итоге – ставки довольно высоки, особенно для тех людей, которые уже завезли автомобили. У нас государство всегда делает такие половинчатые шаги, но быть наполовину беременными не получается – поэтому либо проблема решается, либо не решается. Есть возможность завезти автомобиль под такие умеренные налоги, для многих это будет по карману и многие будут рады этому закону, но для бедных слоев населения, возможно, это не совсем удовлетворяет их потребности. Они, возможно, будут искать другие пути. Для кого-то решит, для кого-то нет", – говорит Дроговоз.

Связанные законопроекты № 8487 и № 8488, принятые Радой во втором чтении 8 ноября, устанавливают правила временного пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией.

Так, законом № 8488 предусмотрены штрафы за нарушение условий временного ввоза и транзита авто. Также в законе прописаны штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины – от 170 гривен до 170 тысяч гривен или конфискации авто.

Законопроект № 8487 устанавливает базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля в зависимости от типа топлива и объема двигателя:

для авто с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см – 50 евро ; от 3000 куб. см – 100 евро ;

; от 3000 куб. см – ; для "дизеля" с двигателем 1500 куб. см – 75 евро; от 3500 куб. см – до 150 евро.

Чтобы определить размер акциза для конкретного авто, к базовой ставке будут применять коэффициенты. Формула будет такой:

"Ставка = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × Возраст двигателя".

Коэффициент двигателя определяется делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания автомобиля на 1000.

определяется делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания автомобиля на 1000. Коэффициент возраста – это количество полных календарных лет с года, следующего за годом производства автомобиля, к году определения ставки налога. Предельный коэффициент – для возраста в 15 лет, после этого данный параметр не растет.

На оформление нерастаможенных авто законопроектом № 8487 дается 180 рабочих дней. При этом акцизный налог уменьшается на 50% для авто, которые будут растаможены в течение первых 90 дней после вступления закона в силу. В оставшиеся 90 дней "льготного" периода ставки станут полными, но штрафы за нарушение сроков пребывания накладываться не будут.

Оба законопроекта о растаможке автомобилей на еврономерах в первом чтении Рада одобрила еще 13 июля 2018 года. При этом генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отмечал, что законы о растаможке авто не помогут "евробляхерам" из-за того, что последние, по мнению эксперта, не смогут переоформить на себя автомобили, которые принадлежат иностранным фирмам.

До вступления в силу принятых Радой 8 ноября законов, при растаможке автомобиля нужно заплатить такие сборы и налоги:

Ввозная таможенная пошлина . По закону "Таможенный тариф Украины" ввозная пошлина составляет 10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%.

. По закону "Таможенный тариф Украины" ввозная пошлина составляет 10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%. Акцизный сбор . Его ставка зависит от типа автомобиля, объема двигателя, топлива, которым он заправляется, и возраста.

. Его ставка зависит от типа автомобиля, объема двигателя, топлива, которым он заправляется, и возраста. НДС. Составляет 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Отметим, предложенная ранее поправка к законопроекту № 8487 о налоге на старые автомобили в Украине не нашла поддержки в профильном комитете и сессионном зале. Согласно поправке, за автомобиль, которому больше пяти лет предлагалось ввести ежегодний налог, причем его сумма, согласно предложенной формуле, росла бы из года в год.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" назвал ТОП-5 "евроблях", на которые следует обратить внимание украинцам. Как оказалось, за умеренные 2 тысячи долларов вполне возможно приобрести приличное авто, которое еще долго послужит своему хозяину.