ТОП-5 "евроблях", на которые следует обратить внимание украинцам

Даже бюджетные авто не разочаруют своих будущих владельцев

Этой осенью украинские нардепы должны определить участь автомобилей на еврономерах. Пока власть имущие в Верховной Раде и активисты вне ее готовятся к баталиям вокруг "евроблях", СМИ определили пятерку бюджетных авто ценой не более 2 тысяч долларов, на которые стоит обратить внимание будущим владельцам.

Opel Omega B

Opel Omega B (см. фото вверху) – очень практичный автомобиль, особенно в кузове универсал. Какие его достоинства? Прежде всего, плавность хода, просторный салон и большой багажник. Простая конструкция позволяет экономить на обслуживании. Лучше всего покупать рестайлинговую версию с 8-клапанным 2,0 л бензиновым двигателем, механической коробкой передач, которую делали после 1999 года, так как у нее кузов оцинкован.

Старые неоцинкованные автомобили Opel известны тем, что приходится много внимания уделять защите их кузова.

Очень надежен 2,0 л бензиновый двигатель. Эксперты рекомендуют брать версию именно с таким агрегатом. Дизели Omega отличаются средней надежностью.

Volkswagen Golf IV

Volkswagen Golf четвертого поколения можно считать еще "классическим" "Гольфом". Его пятое поколение получило современные на то время технологии, которые ему, как говорится, "не пошли впрок", хотя и привели к хорошим продажам.

Мотористы рекомендуют Golf IV с 1,6 л бензиновым двигателем или 1,9 л дизелем. Лучше всего брать версию с механической коробкой передач.

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Mercedes-Benz E-class W210

Mercedes-Benz E-class W210 сейчас можно купить за относительно небольшие деньги. Но тут следует учесть, что пробег у него будет довольно большой. Продавец наверняка скрутит десятки, если не сотни, километров.

При покупке культового "мерина" обратите внимание на состояние его кузова. "Мерседесы" тех лет имели не очень хорошую защиту от коррозии.

Мотористы рекомендуют покупать версии с 2,0 или 2,3 л бензиновыми двигателями. Бензиновые моторы больших объемов у "меринов" скорее всего "убиты", так же как и дизеля.

Chrysler Voyager

Минивэн Chrysler Voyager появился в Европе в 1988 году. Это очень практичный автомобиль с большим салоном и багажником. Ходовая простая в ремонте и довольно надежная. Учтите, что бензиновые двигатели этого минивэна потребляют много топлива, хотя они спокойно переносят 92-й бензин.

Мотористы рекомендуют версии с бензиновыми двигателями, а не с дизелями, так как они более капризны.

Особое внимание при покупке Voyager обратите на кузов. К сожалению. Американские модели никогда не имели хорошей антикоррозийной защиты.

Skoda Fabia

Компактная Skoda Fabia всегда пользовалась популярностью в Украине. Она доступная по цене и недорогая в обслуживании. Единственный недостаток – слабый базовый 1,2 л бензиновый двигатель. Мотористы рекомендуют более мощные бензиновый двигатели или 1,9 л дизель, которые меньше изнашиваются.

Напомним, ранее назывались два способа получить компенсацию при ДТП с "евробляхой".

Также ранее сообщалось, что владельцы "евроблях" оказались под прицелом мошенников. Сайт "Сегодня" объяснил, как не попасться на крючок, а юристы советуют в любом случае привлекать к решению проблемы полицию.