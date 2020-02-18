"Неопределенность нервирует": цены на АЗС обвалились, но скоро могут пойти вверх

На этой неделе может решиться вопрос с введением пошлин на импорт нефтепродуктов

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

На топливном рынке Украины уже месяц стабильны цены на бензин, а вот к постоянно дешевеющему автогазу за последнюю неделю добавилось и дизтопливо, цены на которое в отдельных областях снизились и весьма существенно – на 20-25 коп./л.

Какие тренды ожидать на наступившей неделе, что будет с ценами на бензин, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Что изменилось за неделю

Так как курс доллара на межбанковском рынке был практически стабилен, то индикативная цена на топливо в $1,1 за литр бензина А-95, достигнутая в итоге договоренностей президента Владимира Зеленского и крупнейших трейдеров, превышена не была.

Напомним, у нас импортируется около 50% бензина и около 80% дизтоплива, поэтому его стоимость зависит от курcа доллара: повышение курса на 10 копеек через 2-3 недели арифметически поднимает цену в рознице на 7-8 коп./л, но трейдеры не всегда меняют ценники. Главная причина этому – жесткая конкуренция на рынке нефтепродуктов.

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При нынешнем курсе продажи доллара на межбанке (в понедельник было 24,45 грн/$) и нынешней средней цене литра топлива бензин А-95 стоит 1,08 $/л, ДТ – 1,06 $/л.

При этом разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, не изменилась по бензину, но уменьшилась по дизтопливу и увеличилась по автогазу.

По А-92 разброс цен составил 7,2% (1,79 грн/л), по А-95 – 6%, (1,58 грн/л), по дизелю 5,3%, было 5,4% (1,34 грн/л, минус 6 коп./л), по автогазу 14,1%, было 13,2% (1,54 грн/л, плюс 3 коп./л).

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 25,49 грн/л (удешевление за 7 дней -1 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,56 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 24,76 грн/л (не изменилась).

В Киеве стоимость бензина А-92 – 25,84 грн/л (-5 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 26,51 грн/л (удешевление -1 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 27,43 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 25,85 грн/л (не изменилась).

В Киеве стоимость бензина А-95 27,49 грн/л (-7 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 25,94 грн/л (удешевление -14 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,66 грн/л (удешевление -26 коп./л), самая низкая – в Харьковской области – 25,32 грн/л (удешевление -18 коп./л). А вот в Донецкой области дизтопливо, наоборот, подорожало сразу на 58 коп./л, или до 26,05 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива 26,73 грн/л (-26 коп./л).

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Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 11,60 грн/л (удешевление -42 коп./л), самая высокая – в Одесской области – 12,43 грн/л (удешевление -50 коп./л), самая низкая – в Житомирской области – 10,89 грн/л (удешевление -53 коп./л).

В Киеве стоимость газа – 12,52 грн/л (-64 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты отмечают, что стабильность на рынке розничных продаж бензина на неделе сохранилась, а вот к дешевеющему уже месяц автогазу добавилось и снижение цен на дизельное топливо. Средняя цена ДТ впервые в этом году опустилась ниже 26 грн/л, а газ впервые в этом году подешевел ниже 11 грн/л, но только на Житомирщине.

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что на рынке бензинов сейчас паритет между спросом и предложением, а оптовые цены на них практически стабильны, поэтому и в рознице они тоже не меняются. А вот с ДТ ситуация другая – на рынке образовался профицит топлива из-за снижения спроса в январе и феврале.

"Госслужба статистики зафиксировала только общее снижение спроса на дизтопливо, но так как у нас основные потребители "дизеля" – это железная дорога и армия, то логично предположить, что именно они недобрали обычных объемов, что и привело к падению цен. Еще лучше для потребителей положение с автогазом – его много, в опте цены падают, поэтому такое большое снижение цен на фоне высокой конкуренции, в том числе и с нелегальными заправками", – анализирует Рябцев.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн уточнил, что дизельное топливо подешевело прежде всего за счет крупнейших торговых сетей, которые опустили цену в рознице на 25-30 коп./л и более. Небольшие сети пока не торопятся.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов разнятся: так, Геннадий Рябцев уверен, что стабильность цен на бензин на наступившей неделе сохранится, дизтопливо может еще просесть на 25-30 коп./л за счет небольших сетей автозаправок (до 25,65-25,7 грн/л), на столько же вероятно падение цены на сжиженный газ (до 11,30 грн/л).

"Но по газу нижний предел стоимости практически достигнут, поэтому его цены в рознице к концу недели стабилизируются", – отметил Рябцев.

Сергей Куюн также подтверждает, что розничные цены на бензины вряд ли на неделе изменятся, сжиженный газ еще может подешеветь на 20-30 коп./л, а вот снижение цен на дизтопливо может замедлиться и даже остановиться по трем причинам.

Первая – в январе наши крупные оптовики не выбрали законтрактованные объемы и теперь добирают их по более высокой цене, чем нынешняя, февральская цена. Вторая причина – до сих пор не подписаны окончательные договоренности о поставках нефти из РФ в Беларусь, которая обеспечивает треть украинского рынка дизтоплива. Это чревато снижением поставок как раз тогда, когда весной у аграриев вырастет спрос на дизель. А альтернативные поставки по морю могут оказаться дороже белорусских. И третья причина – не позже 21 февраля Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) при Минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства должна принять решение по жалобе от крупнейших украинских производителей нефтепродуктов о введении заградительных пошлин 8,46% от стоимости на российское дизтопливо.

"Может быть три варианта: в удовлетворении жалобы откажут, откроют производство и начнут расследование, наконец, одновременно с расследованием введут превентивные пошлины. Такая неопределенность нервирует участников рынка. Поэтому не исключаю, что в среднесрочной перспективе дизельное топливо снова начнет дорожать, – отметил Сергей Куюн. – А вот на неделе его стоимость в рознице может не измениться, либо удешевление окажется точечным".

А чтобы не переживать о ценах на топливо, можно поступить так же, как герой нашего следующего видео, замуровавший автомобиль в гараже на 23 года:

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