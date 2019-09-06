Опубликован ТОП-10 самых популярных моделей электрокаров в Украине

Несмотря на то, что в мире впервые в истории упали продажи электромобилей, украинцы продолжают наращивать спрос на "заряженные" машины. При этом самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. За восемь месяцев 2019 года уже 2207 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны, подсчитали эксперты "Укравтопрома".
Далее в ТОП-10 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, вошли:
- Tesla Model S – 384 шт.;
- BMW i3 – 243 шт.;
- Fiat 500е – 207 шт.;
- Volkswagen E-Golf – 198 шт.;
- Renault Zoe – 186 шт.;
- Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 155 шт.;
- Tesla Model X – 136 шт.;
- Chevrolet Bolt – 126 шт.;
- Jaguar I-Pace – 102 шт.
В коммерческом сегменте почти всю статистику сформировал Renault Kangoo Z.E. – 323 регистрации с начала 2019 года.
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Напомним, новости "Сегодня" ранее сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:
В Украине развивается корпоративный сегмент использования электромобилей. В частности, ДТЭК Киевские электросети начал использовать электромобили для выезда на вызовы киевлян.
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