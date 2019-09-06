Опубликован ТОП-10 самых популярных моделей электрокаров в Украине

В списке есть однозначный лидер, продажи которого значительно превышают показатели конкурентов

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Несмотря на то, что в мире впервые в истории упали продажи электромобилей, украинцы продолжают наращивать спрос на "заряженные" машины. При этом самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. За восемь месяцев 2019 года уже 2207 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны, подсчитали эксперты "Укравтопрома".

Далее в ТОП-10 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, вошли:

Tesla Model S – 384 шт.;

BMW i3 – 243 шт.;

Fiat 500е – 207 шт.;

Volkswagen E-Golf – 198 шт.;

Renault Zoe – 186 шт.;

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 155 шт.;

Tesla Model X – 136 шт.;

Chevrolet Bolt – 126 шт.;

Jaguar I-Pace – 102 шт.

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В коммерческом сегменте почти всю статистику сформировал Renault Kangoo Z.E. – 323 регистрации с начала 2019 года.

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Напомним, новости "Сегодня" ранее сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

В Украине развивается корпоративный сегмент использования электромобилей. В частности, ДТЭК Киевские электросети начал использовать электромобили для выезда на вызовы киевлян.

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