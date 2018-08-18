Porsche на батарейках будет набирать "сотню" за 3,5 секунды

Сегодня, 02:08

Марка подтвердила динамические характеристики электрокара

Фото: twitter.com/PorscheGB
Фото: twitter.com/PorscheGB

Британский офис Porsche подтвердил динамические характеристики первого электрокара марки — Taycan. Спорткар сможет разгоняться до "сотни" за 3,5 секунды, что ставит его на один уровень с 808-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, 612-сильным Mercedes-AMG E 63 S и 600-сильным BMW M5. Все они достигают этой же отметки за 3,4 секунды.

Электрический Porsche Taycan будет оснащать двумя электромоторами суммарной мощностью 600 лошадиных сил. Максимальная скорость спорткара составит 250 километров в час. Запас хода — около 500 километров. Зарядка батареи до 80 процентов займет 15 минут при условии использования специальной "быстрой" зарядной станции.

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Предвестник серийного электрокара — прототип Mission E — дебютировал в 2015 году. На запуск модели в серию марка выделила 700 миллионов евро. По предварительной информации, продажи "Тайкана" начнутся в 2020 году.

Ранее мы писали, что редчайший Porsche 911 с тюнингом продадут за миллион долларов.

Также напомним, что в Швейцарии запретили дизельные Mercedes и Porsche.

Кроме того, читайте, сколько зарабатывают производители с каждого проданного авто.
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