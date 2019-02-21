Последние дни растаможки "евроблях": ажиотаж на таможне и брокеры-мошенники

"Сегодня" выяснила, что творится на таможнях перед концом льгот

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Последние дни растаможки "евроблях": ажиотаж на таможне и брокеры-мошенники Александр Панченко , Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/da0/4ee/5c6da04ee18cb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/da0/4ee/5c6da04ee18cb.png 2019-02-21T06:54:00+02:00 Авто "Сегодня" выяснила, что творится на таможнях перед концом льгот

На подъезде к Киевской региональной таможне, нам сразу вспомнилась поговорка: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Неширокий бульвар Вацлава Гавела был плотно уставлен в два длинных ряда иномарками с европейскими номерами, метко названными в народе "евробляхами". Возле некоторых машин водители, лица озабоченные. Другие водители, держа в руках папки с документами, что—то деловито обсуждали с людьми, которые явно "в теме". Как выяснилось, это таможенные брокеры, помогающие за определенную таксу быстро оформить документы на ввоз автомобиля в Украину. Причины для суеты у водителей веские — 22 февраля, истекает срок льготной (скидка 50%) растаможки "евроблях". С 23 февраля по 23 мая уже придется придется заплатить на таможне вдвое больше. А после 23 мая неоформленные машины окажутся вне закона. Таких пока, по разным данным, от 500 тыс. до 2,5 млн.

Водители

С прессой водители общаются неохотно. Говорят, что недовольны "поборами", но уже смирились с тем, что раскошелиться придется, иначе подпадут под санкции. Ведь после 23 мая за нерастаможенные машины придется заплатить штраф 170 тыс. грн (цена неплохой иномарки) и лишиться самого автомобиля.

На вопрос, зачем покупали такую машину и почему дотянули до последнего, "евроводители" отвечают по—разному. Но в основном: взяли потому что дешево, по цене сопоставимо с новыми отечественными, но по качеству лучше. Надеялись, что либо платежи отменят/уменьшат, либо сроки льготной растаможки продлят.

Впрочем, есть и те, у кого не хватало денег.

"Этому "Фольксвагену" 18 лет, я взял его у литовской фирмы за $800, заехал на условиях транзита, — разговорился Александр, парень лет 30. — Когда покупал машину, продавцы меня заверили: заплатишь штраф 8500 грн за то, что пропустил сроки вывоза, и проблем не будет. Мол, за одно нарушение дважды нельзя наказывать. Но все оказалось не так. Когда я понял, что другого выхода нет, то, чтобы не лишиться машины, занял у знакомых 20 тыс. грн на растаможку. Уже договорился с брокером, цена услуги —$200. Он говорит, что если успеем сделать все платежи сегодня до 15:00, то до вечера все оформим".

Александр пока заехать на таможенную территорию не может — она вся плотно запаркована автомобилями, их там навскидку около двух сотен, большинство с еврономерами, есть и после ДТП, некоторые привезены эвакуаторами.

"Смотри: "евробляха" на "евробляхе" приехала!", —шутит наш фотокор, увидев бус с прицепом, и оба на еврономерах. А на прицепе закреплена евроиномарка поменьше.

Те, кто уже заехал, нервничают еще больше — таможенники, приняв документы, скурпулезно осматривают машины. Если цена занижена — пересчитают и придется платить больше.

"Ребята, не мешайте, не до вас сейчас, третий день стою", — нервно отмахивается от журналистов водитель новой на вид БМВ.

Почему растаможка идет туго, объяснять не стал.

В режимное помещение, где работают инспекторы, никого не пускают, в том числе и прессу. Брокеры общаются с клиентами в отдельной комнате, затем подают документы инспекторам в электронном виде. Найти "помощника" не проблема, но, по словам таможенников, нужно быть внимательным, чтобы не нарваться на афериста: были случаи, когда лжеброкеры брали деньги якобы для проплаты, и исчезали. На самом деле таможне ничего платить не надо, все расчеты ведутся только через банк.

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В две смены

Как рассказала "Сегодня" начальник управления организации таможенного контроля Киевской городской таможни ГФСУ Зоя Быстрова, с 20 по 22 февраля все семь столичных подразделений работают в две смены — с 8 до 24:00, чтобы оформить побольше машин.

"Постоянно в этом отделении работают до 15 инспекторов, за рабочий день они успевают принять каждый по 25—30 машин. К нам сейчас прикомандировано еще 10 человек с других таможен, потому что наплыв автомобилистов сейчас очень большой, за 19 февраля только здесь растаможено 280 машин, — рассказала Быстрова. — 99% клиентов пользуются услугами брокеров, но есть и те, кто разбирается с документами самостоятельно, хотя это дольше, и для оформления электронной декларации им приходится покупать программное обеспечение".

По словам Быстровой, ажиотаж начался в феврале, до того желающих было меньше, в декабре было до 100 оформлений в день по всему городу, люди, как говорится, "раскачивались". С начала льготного периода (с 25 ноября) за 2,5 месяца было растаможено 20 883 автомобиля, это больше всех по Украине. А вот за вчерашние сутки был, возможно, рекорд, в Киеве оформили около 1700 автомобилей! Из них 1200 — "евробляхи", остальные — б/у иномарки, которые заехали законно без нарушения сроков растаможки (10 дней). Их новые владельцы также хотят успеть уплатить налоги по льготным расценкам. То есть, если у клиента документы в порядке и достаточно денег для всех платежей, то большинство машин из заехавших на таможнюк исходу вчерашнего дня должны быть оформлены. Быстрова уточнила: даже те, кто успел подать документы и все проплатить до 24:00 22 февраля, получат оформление по льготной ставке. Самые популярные модели "евроблях" — "Фольксваген" и "Шкода", по возрасту — 10-летние, по стране регистрации — Литва, Польша, Германия. А среди заехавших законно в фаворе машины из Германии возрастом 3—5 лет.

Помощь. Практически все водители просят помощи у брокера. Фото: В. Лазебник

Кабмин: "Льгот не будет"

На вторник, 19 февраля, украинцы успели растаможить 195,2 тысячи авто на иностранной регистрации. За них автовладельцы заплатили 12 млрд платежей в госбюджет. Вчера об этом во время брифинга сообщили заместитель министра финансов Сергей Верланов и и. о. заместителя главы Госфискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий.

При этом из 195,2 тыс. авто 106 тыс. пребывали на территории Украины с нарушением правил таможенного законодательства. За них собственники авто заплатили 907 млн грн добровольного штрафа — по 8500 за каждый автомобиль. Этот штраф освободил автовладельцев от ответственности за несоблюдение требований законодательства.

Всего же, по оценкам ГФС, на территории Украины находится 640 тысяч авто на иностранной регистрации.

"Мы надеялись растаможить около трети. Так и есть. С момента введения закона темпы растаможки были слабыми, хотя мы готовились к интенсивной работе. Но 22 февраля все таможни будут работать до 24:00 — все будут оформлены, кто подал декларации до конца этого дня, даже если их обработка займет еще несколько дней", — рассказал Кривицкий.

При этом, по словам Верланова, продлевать льготы на растаможку не будут.

"Правительство остается на той позиции, которая зафиксирована в законе. Все желающие имеют еще право растаможиться, а те, кто не использует это право, могут вернуть авто за границу или продать по запчастям. Закон был направлен на то, чтобы дать автовладельцам возможность узаконить авто и избежать в будущем завоза других машин в обход законов. В этом законе есть две даты. Первая — 22 февраля — это конец льготного периода, 50-процентной скидки на акциз. С 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможки. А с 24 мая те, кто своевременно не выполнил таможенные формальности, будут платить штрафы", — добавил Верланов и напомнил, что деньги от растаможки будут направлены на выплату пенсий.

Как сообщалось, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают упростить легализацию авто. О том, как не стать жертвами аферистов, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня": "По следам евроблях. Новые цены":

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