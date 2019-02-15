Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Фото: Анатолий Бойко

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5b4/a1e/5c65b4a1e0929.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5b4/a1e/5c65b4a1e0929.jpg 2019-02-15T07:38:00+02:00 Украина На растаможке автомобилей наживаются посредники

В Украине находится около 1,5 млн авто на еврономерах. В ноябре парламент принял закон, который должен легализовать их – освободил от ответственности за нарушение законодательства и дал временную скидку на растаможку. До конца "акции" осталась неделя. Но за три месяца только 161 тысяча авто прошла растаможку.

Чтобы ускорить процесс, в правительстве решили упростить растаможку, а в парламенте появился законопроект, который предлагает продлить скидку еще на три месяца.

Льготный период могут продлить

Льготный период заканчивается 22 февраля. Но есть вероятность, что его продлят. В парламенте зарегистрирован проект №9522, который может продлить 50%-ю скидку на растаможку автотранспорта еще на три месяца.

Молдова в свое время тоже сделала похожую акцию для владельцев авто на еврономерах. Там ставку акцизов на растаможку правительство снизило на 70%. Акция действовала полгода, за это время машины нужно было растаможить и зарегистрировать. В противном случае авто выдворяют из страны. Амнистия "евроблях" продолжалась с 1 января до 1 апреля 2017 года, но из-за большого количества желающих легализовать свои авто срок был продлен до 1 июля. Льготная растаможка ("легализация") проводилось по ставкам акциза 2016 года.

В Украине на 14 февраля 2019 года растаможились только 161 тысяч евроблях. А их, по разным данным, от полумиллиона до полутора миллиона. То есть у них у всех осталась неделя. Вероятнее всего, льготный период придется продлить, поскольку с 24 мая войдут в силу новые меры наказания для украинцев за рулем авто на иностранной регистрации.

Пока что для того, чтобы ускорить процесс растаможки, правительство временно сократило список документов, которые надо подать на таможню. Чтобы упростить подтверждение соответствия такого автомобиля экологическим нормам при таможенном оформлении и первой регистрации на одном уровне с сертификатами соответствия теперь будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.

Проще станет не всем, отмечает сооснователь организации "Доступное авто" Михаил Катрук. Постановление Кабмина относится только к авто, еврокласс которых указан в техпаспорте. Такая отметка есть, например, в шведском техпаспорте, но ее нет в польском или литовском, откуда большая часть "евроблях".

"То есть правительство только урегулировало коллизию, когда авто, которое прошло сертификацию в ЕС, проходило ее еще раз в Украине. И теперь вот вопрос - а вернут ли деньги тем владельцам авто, которые уже заплатили за сертификацию из-за этой коллизии?", – отмечает Катрук.

На растаможке наживаются посредники

Есть разные схемы, по которым "евробляхи" попали в Украину. Самая популярная – через посредников. Работает это так: есть дельцы, которые предлагают украинцам найти авто в Литве и пригнать в Украину. Машину посредники регистрируют на фиктивную компанию в Литве, оформляют украинца своим сотрудником и выдают ему доверенность на авто. Так украинец может ездить по стране год; затем ему надо пересечь границу.

Это выгодный бизнес. Для сравнения, в Украине Ford Fiesta 2006 года стоит 4800 евро, а в Литве – 1500 евро плюс 1000 евро посреднику за услуги. Но по факту автомобиль принадлежит посредникам, а не покупателю. А чтобы его растаможить? надо просить фирму переоформить машину. На этом перегонщики и получили дополнительный заработок.

После принятия законов о "евробляхах" часть владельцев авто начала связываться со своими посредниками, чтобы легализовать свой транспорт. Те сразу выставили свои расценки – 300-500 евро. Некоторые обещают полностью растаможить автомобиль "под ключ".



Фото: А. Бойко

С такой ситуацией столкнулся Игорь Тимофеев. Он купил автомобиль 2,5 года назад через компанию в Днепре. И вот, в ноябре 2018 года Игорь обратился в фирму, чтобы растаможить свой автомобиль – компания уже называлась по-другому.

Игорю пообещали растаможить автомобиль и взяли с него 300 евро за свои услуги. Плюс посчитали стоимость растаможки и отправили реквизиты таможни. Два месяца посредники обещали растаможить авто с дня на день. Всего к растаможке дельцы готовили 50 автомобилей. И только 6 февраля администратор написал автовладельцам в группу Viber готовиться первым 20 в списке на растаможку. Однако когда те приехали на таможню, ни брокера, ни представителя компании на месте не оказалось – он остался в Днепре и общался только через Viber.

"В ночь перед растаможкой нам прислали сообщение – доплатить еще 8 тысяч брокеру. А когда эти 20 человек начали съезжаться на таможню, оказалось, что у всех нет таможенных деклараций, которые подтверждают оплату всех сборов, и договора с брокером, без которого отказывались пускать на территорию таможни", – рассказывает Игорь.

Таможенной декларации и договоров с брокером у людей на руках не было – их пообещали сбросить на электронную почту. В итоге на таможне пришлось стоять более пяти часов, и то некоторые так и не получили документы.

Игорю пришлось самому растаможить авто, заплатить другим брокерам, которые уже были на таможне. И там же выяснилось, что Игорь переплатил за растаможку 11 тыс. грн. А компания из Днепра отказалась возвращать ему деньги за свои невыполненные услуги.

Грядут штрафы и конфискация автомобилей

У евробляхеров есть время до 24 мая 2019 года. С этого дня вступят в силу новые меры наказания.

Штрафы за превышение срока нахождения авто на иностранной регистрации повысили до 170 тыс. грн. Так, машина в режиме транзит может находиться в Украине 10 дней, если надо пересечь две и более областей; если всего одну – пять дней. Если сейчас максимальный штраф за нарушение режима – 8500 грн, то скоро он составит 170 тысяч грн. Есть еще режим временного ввоза, по нему иностранец может ввезти машину на срок до года. Автомобилю придется получить временную госрегистрацию, если человек планирует находиться в стране более 30 дней.

Если сегодня литовская фирма может пригонять евробляху, допустим, в Коростень и передавать ее украинцу, то теперь полиция будет знать, когда машина въехала и кто ее ввез. За передачу автомобиля другому человеку – штраф 34 тысячи гривен: по нынешним меркам это половина стоимости самой "евробляхи". Столько же придется заплатить за "таксирование" на авто с еврономерами.



Фото: А. Бойко

Право ввезти машину на иностранных номерах есть и у граждан Украины, но только у тех, которые проживают за границей. В этом режиме можно ввезти только один автомобиль. За каждый последующий надо заплатить залог в размере стоимости растаможки машины.

Какие теперь штрафы:

если авто в режиме транзита задержится в Украине на день, то штраф будет небольшой – 170 грн;

если в режиме временного ввоза просрочить выезд, штраф составит 850 грн

от 20 до 30 дней – 85 тыс. грн;

более 30 дней – 170 тыс. грн и конфискация автомобиля. Такой же штраф за разборку евробляхи на запчасти.

Штрафовать будут заочно. За нарушение таможенных правил фискальщики сами пришлют штраф на адрес регистрации в течение трех дней после истечения срока пребывания в Украине. При этом протокол об админнарушении считается врученным нарушителю, даже если человек не живет по адресу, который он указал. Налоговики также сразу сообщат о нарушении в полицию.

Полиция теперь автоматически будет получат информацию обо всех авто на иностранных номерах. Так правоохранители смогут останавливать машины и проверять сроки их нахождения в Украине. До этого единой базы у таможенников и полиции не было.

Также о том, сколько стоит льготная легализация авто и могут ли продлить ее срок – в сенсационном репортаже-расследовании журналистов "Сегодня": По следам "евроблях": журналисты раскрыли новые схемы растаможки.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.