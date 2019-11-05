Растаможка "евроблях": в Украине запустили онлайн-калькулятор

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине в тестовом режиме запустили калькулятор таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автомобиля на иностранной регистрации. Об этом 4 ноября написал глава Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

Онлайн-калькулятор доступен по ссылке.

"Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2300 моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого", – отметил Нефьодов.

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Глава ГТС также на примере пояснил, что значит "за 2018-2019 годы".

"Скажем, Ford Focus 2.0 2012 года выпуска в 2013 [году] стоил одни деньги, а сейчас – совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры за 2013-й и применять на 4.11.2019 нельзя. Поэтому берем оформление за относительно недавний промежуток времени, за который обесценивание не такое существенное", – добавил он.

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Новости "Сегодня" писали, что с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019-го действовала 50%-ная скидка на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией. За тот период таможни оформили более 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн.

Потом водителям дали время на растаможку, но по полной ставке, до 23 мая, позже срок введения штрафов несколько раз переносили. Последний раз – до 1 января 2020 года.

Между тем в конце октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 2342, который предусматривает растаможивание автомобилей на еврономерах по новой формуле.

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