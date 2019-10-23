В Кабмине хотят разрешить украинцам заказывать автономера через интернет

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Кабинет министров, который планирует перевести водительские права в "цифру", также разработал законопроект, касающийся автомобильных номеров. Как сообщила пресс-служба правительства, инициируется возможность заказывать номера на авто через интернет у любого производителя.

"Как это работает сейчас. При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня тех, что были в сервисном центре. Выигрывали от этого коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты – производители номеров. С принятием проекта это изменится, при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком. После он сможет заказать у любого производителя нужный номер. Главное требование – соответствие номерного знака государственному стандарту", - объяснили в правительстве.

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Напомним, ранее в Украине установили официальные цены на "крутые" номера авто. Предполагается, что желающие будут платить до 30 тысяч гривен за номерной знак с одинаковыми цифрами.

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Также новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году в Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков. Например, в Киеве – серия номерных знаков КА. В том же году в Украине упростили процесс регистрации авто:

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