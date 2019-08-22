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Штрафы для "евробляхеров": появился комментарий Нефьодова

22 августа, 16:43

По словам главы таможни, полиция может применять штрафные санкции

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Национальная полиция может применять штрафы для владельцев автомобилей на иностранной регистрации за нарушения при перемещении авто, так как имеет доступ к таможенным базам.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, комментируя вступление в силу штрафных санкций с 22 августа.

"У полиции есть доступ к таможенным базам. Мое понимание – да", – сказал он, отвечая на вопрос о том, имеет ли право полиция не только останавливать авто на еврономерах, но и применять штрафы.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне ГФС предупредила о вступлении в силу штрафов за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита с сегодняшнего дня.

При этом 21 августа состоялось совещание с представителями Кабмина и Офиса президента, по итогам которого замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что введение штрафов для "евробляхеров" решили отложить на три месяца. Он также сообщил алгоритм действий: отсрочка штрафов, потом – новый закон, после чего – "никаких поблажек".

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В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский повторно внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили на первом заседании Верховной Рады.

После окончания периода, когда авто можно было растаможить со скидкой, водителям дали время на растаможивание "евроблях" до 24 мая 2019 года, а потом отсрочили введение штрафов еще на три месяца.

По новым правилам, в случае превышения срока доставки автомобилей личного пользования и коммерческого назначения, а также при превышении сроков временного ввоза от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто владельца ждет штраф в 170 тыс. грн или конфискация машины.

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Источник: УНИАН

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