Сколько авто "прописалось" в Украине: названы лидеры импортного секонд-хенда

"Укравтопром" подвел итоги июля и также семи месяцев 2019 года

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Украинцы в январе-июле 2019 года зарегистрировали 274,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, что в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").

По итогам семи месяцев ТОП-5 марок легковых машин, сменивших иностранных собственников на украинских, выглядит так:

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Volkswagen – 52 647 шт.;

Opel – 26 038 шт.;

Renault – 20 863 шт.;

Audi – 19 880 шт.;

Skoda – 19 755 шт.

При этом, по данным Ассоциации, только в июле украинскую "прописку" получили более 24 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что почти в 2,5 раза больше июля-2018.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2019 года парламент решил отсрочить введение штрафных санкций на три месяца за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией. Подробнее читайте в статье "Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали".

За превышение сроков пребывания на территории Украины от 10 до 20 суток нужно будет уплатить 17 тыс. грн. За срок от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн. Если же автомобиль задержался более чем на месяц, тогда необходимо заплатить 170 тыс. грн, или водителя ожидает конфискация автомобиля. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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