/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня|Спорт

Еще 27 сентября 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о парковке, который предусматривал автоматическую фиксацию правонарушений и больше поводов для эвакуации. Также в законе появилась привязка штрафа за нарушение правил парковки к стоимости часа парковки в двадцатикратном размере.

Что касается эвакуации, то за парковку в неположенных местах можно было бы увезти половину машин столицы на штрафплощадку, но в реальности эти нормы исполняются слабо. Недавно сообщалось, что за неделю с 21 по 27 октября на штрафплощадки со столичных улиц эвакуировали 69 автомобилей. Причем только 44 машины эвакуировали за то, что они были припаркованы в неположенном месте. Стоит ли говорить, что в Киеве их в сотни раз больше?

Сайт "Сегодня" показал на инфографике, сколько стоят муниципальные парковки в пяти крупных городах Украины — Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.

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Как оказалось, самая дорогая парковка в центре города – не в Киеве, а во Львове (20 гривен за час). Этот же город стал антирекордсменом по количеству парковочных площадок – их там всего 36 штук. Для сравнения – в Киеве больше тысячи, а в других крупных городах Украины – больше сотни.

В тренде Сколько стоит припарковать авто в крупных городах Украины: инфографика

Дешевле всего парковаться на муниципальных стоянках в Харькове – час обойдется всего в 2-5 гривен.

Подробнее читайте в материале – Везде по-разному: сколько стоят городские парковки в городах Украины

А о том, как в Киеве продолжают бороться с так называемыми "героями парковки", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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