Охота на "героев парковки" в Киеве: с каких улиц чаще всего увозят машины

За неделю с дорог в центре вывезли 69 автомобилей, оставленных с нарушением ПДД

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

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За неделю с 21 по 27 октября на штрафплощадки со столичных улиц эвакуировали 69 автомобилей. Машины за нарушение ПДД убирали сотрудники Центра организации дорожного движения в сотрудничестве с полицией и патрульными.

Больше всего нарушений связаны с парковкой: 44 автомобиля увезли на штрафлощадки за то, что они были оставлены в неположенных для этого местах.

"На прошлой неделе мы сконцентрировались на освобождении от незаконно припаркованных авто полос движения общественного транспорта на бульваре ​​Тараса Шевченко, улице Антоновича, бульваре ​​Леси Украинки", – рассказали в Центре организации дорожного движения.

Еще 13 авто были эвакуированы на спецплощадку за нарушение ст. 130 (управление автомобилем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения).

Информацию о временно задержаны автомобили можно получить по телефону 102.

Ранее 18 октября на улице Антоновича заметили несколько коммунальных эвакуаторов. Отметим, что на этой улице автомобилисты регулярно нарушают правила парковки, оставляя свои машины на тротуарах, а порой – и на первой полосе, которая предусмотрена для городских автобусов и троллейбусов.

Отметим, на многих улицах столицы владельцы машин заставляют автомобилями полосы общественного транспорта. Парковка в запрещенных местах – одна из главных проблем украинских городов.

Напомним, массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщили, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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