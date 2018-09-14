Новые правила парковки: машины смогут эвакуировать, а штрафы будут выписывать без водителей

Во всей Украине за 8 месяцев этого года за парковку на местах для инвалидов оштрафовали всего 179 водителей

Совсем скоро, 27 сентября в Украине вступит силу закон, который ужесточает наказания за нарушения правил парковки. Сайт "Сегодня" решил напомнить, что изменится для водителей, за какие нарушения будут штрафовать и какие машины смогут эвакуировать.

В Украине практически не наказывают за нарушение правил парковки

В Украине продолжают бороться с нарушениями правил парковки. Вот, с 27 сентября вступит в силу новый закон, в котором будут прописаны ужесточенная фиксация таких нарушений и ответственность за них. Но, будет ли новые закон работать так, как положено, если наши реалии очень сильно отличаются от того, что написано в документах.

Например, сейчас также существуют штрафы за нарушение правил парковки и, к слову, довольно немаленькие. Только беда в том, что урегулировать эту среду так и не получается. Машины стоят на тротуарах, занимая все место и делая проход пешеходов просто невозможным, и никто за это водителей не наказывает.

Так, мы отправили запрос в Национальную полицию Украины, чтобы узнать, скольких людей в этом году успели оштрафовать за нарушения правил парковки. Как оказалось, такого учета в ведомстве по непонятным причинам не ведут. Зато нам сообщили, что за период с 1 января по 31 августа 2018 г. по всей Украине было составлено 179 материалов об административных правонарушениях за парковку на местах для инвалидов. Причем, 45 материалов было составлено в самом Киеве.

Несмотря на то, что за нарушение правил парковки у нас, как правило, не штрафуют, есть ожидания, что автоматическая фото- и видеофиксация начнет исправлять эту ситуацию. Сайт "Сегодня" напоминает, что вскоре изменится в украинском законодательстве, по каким причинам машину смогут эвакуировать и как можно сэкономить, получив штраф.

Режимы привлечения к ответственности

Закона № 5364 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования в сфере паркования транспортных средств" президент Украины подписал еще 28 марта, и вот, документ должен вступить в силу 27 сентября, спустя 180 дней с того момента.

Так, в законе есть немало изменений, но одним из самых важных называют внедрение трех режимов, по которым можно привлечь правонарушителя к ответственности.

Первый режим – похож на тот, который и работает сейчас, непосредственное общение между полицейским и правонарушителем, с предъявлением всех документом и составлением протокола.

Второй режим – автоматическая фиксация правонарушений на видеокамеры, информация с которых будет поступать в полицию. Тут стоит отметить, что за первые три нарушения, которые зафиксируют камеры, с водителя будут сняты штрафные баллы, и только после этого будут начисляться денежные штрафы. Так, каждому водителю в Украине начисляется 150 баллов ежегодно, за одно правонарушение, которое зафиксирует камера, снимается по 50 баллов.

Третий режим – это фото- и видеосъемка в ручном режиме. Ее будут проводить через специальные программы, где автоматически отображается место, время, дата и GPS-координаты автомобиля. Осуществлять такую фиксацию смогут полицейские и уполномоченные от города инспекторы по парковке, но вот здесь уже штрафными баллами за нарушение расплатиться не удастся.

Когда нарушения зафиксированы камерами в автоматическом режиме, штраф придет на имя владельца авто, а не тому, кто был за рулем. Во всех других случаях наказывать будут непосредственно водителя.

Штрафы

Сами штрафы за нарушения увеличиваться не будут, к тому же, их можно будет оплатить с 50% скидкой, если сделать это в десятидневный срок. Но, если штраф не оплачивать в течении 30 дней, тогда на него будет наложена пеня соразмерная самому штрафу.

В законе появится привязка штрафа за нарушение правил парковки к стоимости часа парковки в двадцатикратном размере. Так, например, в Киеве час парковки стоит от 5 до 10 грн в зависимости от зоны.

Например, если вы решите воспользоваться парковкой и не заплатить за это, то за час вам насчитают от 100 до 200 грн.

За парковку на местах, которые предназначены для льготных категорий граждан нужно будет заплатить штраф в тридцатикратном размере от стоимости парковочного часа, конечно, в том случае, если вы сами не являетесь представителем льготной категории.

Стоит отметить, что штрафы будут начисляться только в том случае, если вы оставили машину на платной парковке больше, чем на 10 минут.

Что касается других правонарушений, то в законе прописан штраф в размере 15 необлагаемых минимум (255 грн) за превышение скорости на 20 км, нарушение требований дорожных знаков и разметки, а также нарушение правил стоянки и остановки, запрета на передвижение по тротуарам или пешеходным дорожкам.

Если же вы нарушили правила парковки и при этом создали угрозу безопасности движения и вообще препятствуете дорожному движению, а также, если вы остановились на полосе для маршрутных транспортных средств, то штраф составит 30 необлагаемых минимумов (510 грн).

Если же любое ваше правонарушение стало причиной возникновения аварийной обстановки, придется заплатить штраф в размере 40 необлагаемых минимумов (680 грн), и еще появится возможность лишиться права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года.

Эвакуация

Также, в законе даются права на эвакуацию автомобилей полицейским либо же инспекторам, но, при обязательной фото- или видеофиксации нарушения. К слову, за эвакуацию нужно будет заплатить 720 грн, а сутки хранения автомобиля на штраф-площадке обойдутся в 144 грн.

Эвакуировать транспортное средство будут в тех случаях, если авто:

поставлено на проезжей части в два и более рядов;

расположено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, а именно:

- на железнодорожных переездах;

- на трамвайных путях;

- на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;

- на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;

- на перекрестках и ближе 10 метров от края проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-подобных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

- на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, которое остановилось, менее 3 метров;

- ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии – ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обоих сторон;

- ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

- в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;

- ближе 10 метров от выездов с примыкающих территорий и непосредственно в месте выезда;

своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;

расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

расположено на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;

препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что блокирует проезд по двум или более полосам движения.

Забрать автомобиль со штраф-площадки можно будет только после оплаты штрафа, услуг по эвакуации и хранению.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, что все междугородные автобусы обяжут иметь ремни безопасности.

А в Минрегионе задумались о том, чтобы начать строительство перехватывающих парковок.