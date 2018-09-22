США вынудили Volkswagen уйти из Ирана
Автопроизводителю в Иране теперь разрешается только гуманитарная деятельность
Администрация президента США Дональда Трампа убедила автомобильный концерн Volkswagen прекратить практически всю свою деятельность в Иране. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла.
По его словам, соглашение было достигнуто после нескольких недель переговоров.
"Volkswagen заявил нам, что будет соблюдать санкции США в отношении Ирана, – приводит агентство слова Гренелла. – Мы довольны этим решением, потому что Иран уводит свои экономические ресурсы от своего народа с целью распространения насилия и нестабильности по всему миру".
Посол добавил, что Volkswagen по-прежнему сможет заниматься в Иране некоторой деятельностью по гуманитарным соображениям.
Как известно, Трамп в мае вывел США из соглашения 2015 года с Ираном, согласно которому международные санкции были сняты в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа. Также директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые будут возобновлены после 4 ноября.
Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.
Иран, в свою очередь, грозится полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.
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