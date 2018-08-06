Помпео: США ужесточат санкции против Ирана

Уточнение по новым санкциям ожидаются в понедельник, а введение – во вторник

По приказу президента США Дональда Трампа уже в начале этой недели Соединенные Штаты ужесточат санкции против Ирана. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, сообщает Reuters.

"Это важная часть наших усилий по противодействию иранской пагубной деятельности. США намерены обеспечить соблюдение этих санкций", – сказал он.

Уточнения по новым санкциям ожидаются в понедельник, а введение – во вторник.

Несмотря на противодействие со стороны европейских союзников, Трамп в мае вывел США из соглашения 2015 года между мировыми державами и Тегераном, согласно которому международные санкции были сняты в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Трамп осудил соглашение, достигнутое при его предшественнике в Белом доме Бараке Обаме, как одностороннее в пользу Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование. В ответ Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ввести сильнейшие в истории санкции против Ирана, если правительство арабской страны не изменит курс.