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Украинцы стали активнее покупать новые коммерческие авто: назван лидер рынка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/renault%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/renault%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE 2019-08-05T13:47:00+03:00 Авто "Укравтопром" подвел итоги июльского рынка

Спрос на новые коммерческие автомобили по итогам июля 2019 года увеличился в Украине на 13% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Количество таких авто, реализованных на внутреннем рынке, увеличилось до 1049 штук, тогда как в мае составляло 1133 штуки. Об этом 5 августа информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").

Ассоциация назвала пятерку авто, которые лучше всего продавались в июле:

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Renault – 207 автомобилей (-2% по сравнению с результатом, зафиксированным годом ранее);

Fiat – 102 автомобиля (-6%);

МАЗ – 84 автомобиля (продажи увеличились в два раза);

Peugeot – 76 автомобилей (+65%);

Ford – 71 автомобиль (+16%).

Напомним, коммерческие автомобили предназначены для осуществления коммерческих перевозок, то есть для получения дохода.

Новости "Сегодня" сообщали, в июле-2019 число первичных регистраций новых легковых автомобилей в Украине выросло на 14% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. По данным "Укравтопрома", украинскую "прописку" в прошлом месяце получили 7600 новых легковушек.

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