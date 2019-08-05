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Украинцы стали активнее покупать новые коммерческие авто: назван лидер рынка

Сегодня, 13:47

"Укравтопром" подвел итоги июльского рынка

/ Фото: Pixabay

Украинцы стали активнее покупать новые коммерческие авто: назван лидер рынка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/renault%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/renault%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE Авто "Укравтопром" подвел итоги июльского рынка

Спрос на новые коммерческие автомобили по итогам июля 2019 года увеличился в Украине на 13% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Количество таких авто, реализованных на внутреннем рынке, увеличилось до 1049 штук, тогда как в мае составляло 1133 штуки. Об этом 5 августа информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").

Ассоциация назвала пятерку авто, которые лучше всего продавались в июле:

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  • Renault – 207 автомобилей (-2% по сравнению с результатом, зафиксированным годом ранее);
  • Fiat – 102 автомобиля (-6%);
  • МАЗ – 84 автомобиля (продажи увеличились в два раза);
  • Peugeot – 76 автомобилей (+65%);
  • Ford – 71 автомобиль (+16%).

Напомним, коммерческие автомобили предназначены для осуществления коммерческих перевозок, то есть для получения дохода.

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Новости "Сегодня" сообщали, в июле-2019 число первичных регистраций новых легковых автомобилей в Украине выросло на 14% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. По данным "Укравтопрома", украинскую "прописку" в прошлом месяце получили 7600 новых легковушек.

Мы также узнали, какие схемы используют автоворы и как защитить cвой автомобиль.

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