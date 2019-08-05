Украинцы стали активнее покупать новые коммерческие авто: назван лидер рынка

Спрос на новые коммерческие автомобили по итогам июля 2019 года увеличился в Украине на 13% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Количество таких авто, реализованных на внутреннем рынке, увеличилось до 1049 штук, тогда как в мае составляло 1133 штуки. Об этом 5 августа информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").
Ассоциация назвала пятерку авто, которые лучше всего продавались в июле:
- Renault – 207 автомобилей (-2% по сравнению с результатом, зафиксированным годом ранее);
- Fiat – 102 автомобиля (-6%);
- МАЗ – 84 автомобиля (продажи увеличились в два раза);
- Peugeot – 76 автомобилей (+65%);
- Ford – 71 автомобиль (+16%).
Напомним, коммерческие автомобили предназначены для осуществления коммерческих перевозок, то есть для получения дохода.
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Новости "Сегодня" сообщали, в июле-2019 число первичных регистраций новых легковых автомобилей в Украине выросло на 14% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. По данным "Укравтопрома", украинскую "прописку" в прошлом месяце получили 7600 новых легковушек.
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