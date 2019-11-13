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Tesla откроет первый завод в Европе: что известно

13 ноября, 15:03

Компания Илона Маска планирует собирать электрокары в ЕС

Фото: REUTERS/Mike Blake

Фото: REUTERS/Mike Blake

Американский производитель электромобилей Tesla, который установил рекорд по продажам электрокаров, построит в Германии свой первый европейский завод, на котором будет осуществляться сборка электрокаров.

По словам главы компании Илона Маска, завод, который будет называться Gigafactory 4, будет расположен рядом с новым международным аэропортом Берлина. Там же планируется построить инженерно-конструкторский центр компании.

Tesla рассчитывает начать производство автомобилей в Европе в 2021 году. На своем первом европейском предприятии компания будет выпускать электрокары Model 3 и Model Y.

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Свой первый завод за пределами США Tesla открыла в Шанхае.

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В конце октября компания объявила о том, что электромобили Model 3, которые выпускаются в Шанхае на заводе под названием Gigafactory 3, стали доступны для предварительного заказа. Ожидается, что первая партия будет передана клиентам в первом квартале 2020 года.

Напомним, ранее Forbes подсчитал деньги Илона Маска. Оказалось, что состояние бизнесмена выросло на 2 млрд долларов.

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Германия заводы Tesla электрокары электромобили Илон Маск Gigafactory

Источник: Интерфакс-Украина

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