Toyota отказалась от имени Auris

Компания Toyota решила отказаться от имени Auris на всех мировых рынках. Теперь эта линейка будет переименована в Corolla.

Название Auris японский производитель использовал с 2006 года: под этим именем на европейский рынок вышел хэтчбек, построенный на платформе Corolla. При этом в Японии и Австралии эти же пятидверки (а позже еще и универсал) все равно продавали как Corolla. В США машина называлась Scion iM, но после ликвидации бренда тоже получила такое же название.

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Новое поколение хэтчбека, пока еще под именем Auris, дебютировало в марте этого года на Женевском моторшоу, а премьера модификации с кузовом универсал анонсирована на октябрьский автосалон в Париже. Вся линейка Auris будет переименована в Corolla с выходом на рынок этих новых машин в 2019 году.

Новое поколение модели построено на платформе, сделанной с использование архитектуры TNGA, использованной при создании шасси Prius и Camry. В США хэтчбек доступен со 168-сильным атмосферником 2.0, а в Европе с двумя гибридными силовыми установками мощностью 122 и 180 сил.

Накануне сообщалось, что Uber и Toyota заключили крупную сделку по автомобилям-"беспилотникам". Технологии интегрируют в японские авто, которые поступят в распоряжение сервиса такси.

Ранее Toyota представила водородный грузовик с запасом хода 480 км. Автомобиль получил название Alpha, и успешно прошел тестирование в условиях реальных перевозок в двух американских портах – Лонг-Бич и Лос-Анджелеса. Обладал мощностью двигателя 670 л.с., b оснащался двумя системами топливных элементов Mirai и 12-кВт*ч батареей. Тогда запас хода этого грузовика нахоился в диапазоне 320 км.

Напомним, что Toyota Land Cruiser превратили в электрокар для шахт.