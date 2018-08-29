Toyota отказалась от имени Auris

Сегодня, 06:09

Модели будут называться одинаково на всех рынках

 

Американский вариант новой «Короллы»
Американский вариант новой «Короллы»

Компания Toyota решила отказаться от имени Auris на всех мировых рынках. Теперь эта линейка будет переименована в Corolla.

Название Auris японский производитель использовал с 2006 года: под этим именем на европейский рынок вышел хэтчбек, построенный на платформе Corolla. При этом в Японии и Австралии эти же пятидверки (а позже еще и универсал) все равно продавали как Corolla. В США машина называлась Scion iM, но после ликвидации бренда тоже получила такое же название.

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Новое поколение хэтчбека, пока еще под именем Auris, дебютировало в марте этого года на Женевском моторшоу, а премьера модификации с кузовом универсал анонсирована на октябрьский автосалон в Париже. Вся линейка Auris будет переименована в Corolla с выходом на рынок этих новых машин в 2019 году.

Новое поколение модели построено на платформе, сделанной с использование архитектуры TNGA, использованной при создании шасси Prius и Camry. В США хэтчбек доступен со 168-сильным атмосферником 2.0, а в Европе с двумя гибридными силовыми установками мощностью 122 и 180 сил.

Накануне сообщалось, что Uber и Toyota заключили крупную сделку по автомобилям-"беспилотникам". Технологии интегрируют в японские авто, которые поступят в распоряжение сервиса такси.

Ранее Toyota представила водородный грузовик с запасом хода 480 кмАвтомобиль получил название Alpha, и успешно прошел тестирование в условиях реальных перевозок в двух американских портах – Лонг-Бич и Лос-Анджелеса. Обладал мощностью двигателя 670 л.с., b оснащался двумя системами топливных элементов Mirai и 12-кВт*ч батареей. Тогда запас хода этого грузовика нахоился в диапазоне 320 км.

Напомним, что Toyota Land Cruiser превратили в электрокар для шахт.
Toyota, хэтчбек

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Мотор

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