У автомобилей Tesla станет меньше цветов: названы причины

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. принял решение оптимизировать производство и снизить затраты за счет перехода на более узкую цветовую гамму для Tesla S, Model X и Model 3.

Число доступных цветов сократится с семи до пяти, сообщил глава компании Илон Маск.

Из базовой линейки будут убраны "черный обсидиан" и "серебристый металлик". Клиенты при желании смогут выбрать их по спецзапросу, но по более высокой цене.

Сейчас при заказе электромобилей Tesla стандартным цветом является черный (solid black), он идет без доплаты. Самые дорогие цвета в предлагаемой гамме – жемчужно-белый и красный, компания объясняет это необходимостью окраски в несколько слоев.

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Сокращение цветовой гаммы, как ожидается, упростит и ускорит производство.

На прошлой неделе Маск отмечал, что Tesla готова удвоить выпуск автомобилей по сравнению с предыдущим кварталом, но не уточнил, когда именно это произойдет – в третьем или в четвертом квартале. В апреле-июне Tesla произвела 53,3 тыс. электромобилей и поставила клиентам 40,7 тыс.

В среду аналитик Nomura Instinet Ромит Шах, который долгое время верил в успех Tesla и рекомендовал покупать ее акции, изменил свою позицию. Он снизил оценку акций компании с "покупать" до "нейтральной", добавив пометку "более не представляет интереса для инвестиций". Кроме того, Шах снизил прогноз цены бумаг с 400 до 300 долларов.

Свое решение он объяснил непредсказуемостью поведения Маска. К слову, на Илона Маска подали в суд из-за заявлений о выкупе акций Tesla.

Акции Tesla подешевели на 2% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник. С начала августа, когда компания объявила об очередном рекордном убытке, а Маск начал говорить о выводе Tesla с открытого рынка, капитализация сократилась примерно на четверть, до 45 млрд долларов.

Напомним, в августе Илон Маск сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla по цене 420 долларов за каждую и подтвердил финансовую возможность для осуществления такой операции. Однако на фоне критики и после переговоров с акционерами и членами совета директоров Маск заявил, что Tesla лучше оставаться публичной компанией.

Как сообщалось, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства: