Украина будет производить собственные электрокары и электросамолеты: Омелян раскрыл детали

В Украине минимум через 5-7 лет планируется наладить собственное производство электрокаров. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью "Европейской правде".

По его словам, первым шагом в реализации стратегии развития гражданского траспорта до 2030 года является налаживание производства литиевых батарей и электромобилей.

"Если нам удастся убедить инвестора зайти и добывать литий, обогащать и производить батареи — это означает, что у нас уже на 90% есть условия для создания любого вида электротранспорта. Самый дорогой элемент в любом электрическом транспортном средстве — батарея. Все остальное там абсолютно классическое и не требует особых знаний или умений. Поэтому сначала электрокары, а потом переход на другие виды транспорта", – сказал министр.

Он предполагает, что запуск производства электрокаров может случиться минимум через 5-7 лет.

"Требуется время для создания правового поля, строительства завода. Но в случае с электрокарами это реалистичный срок", – отметил Омелян.

Кроме того, он сообщил, что сейчас идет работа над производством украинского электрического самолета.

"О самолеты мы говорили с Юрием Яковлевым, который производит небольшие двухместные самолеты. Он сейчас работает над созданием электрического самолета. Теоретически есть перспектива. Мы видим, что есть большая перспектива с квадрокоптерами и у нас есть несколько украинских компаний, с которыми мы сотрудничаем. По баржам — точно рано говорить. Но это также перспективное направление. Нидерланды, Германия это уже делают", – сказал глава Мининфраструктуры.

Напомним, в этом году спрос на электромобили будет еще больше – парламент снизил налоги, и купить электрокар стало дешевле на 17%. К 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим, прогнозирует Центр Разумкова.

Тем временем число электромобилей в Европе перевалило за миллион.