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Украина нарастила импорт "легковушек": у кого покупаем автомобили

26 июля, 14:52

За год выросла общая таможенная стоимость ввезенных в страну иномарок

Фото: Pixabay

Пока Украина теряет производство автомобилей, импорт легковых автомобилей растет. Так, в январе-июне 2019 года он составил 1,691 млрд долларов. Для сравнения, за январь-июнь 2018 года в страну ввезли иномарок на 985,3 млн долларов.

Согласно данным таможенной статистики, больше всего автомобилей Украина импортирует из Германии. Из этой страны поступили "легковушки" на 334,318 млн долларов.

На втором месте по итогам первого полугодия-2019 оказался импорт из Японии, который составил 245,863 млн долларов.

Замыкает тройку лидеров США. Из Штатов в Украину за полгода ввезли легковые автомобили на 207,116 млн долларов.

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Напомним, ранее правительство Украины запретило импорт автомобилей из России, однако вступление этого эмбарго в силу отсрочили до до конца 2019 года. При этом, как отмечают автодилеры, возникли серьезные проблемы с закупкой автозапчастей. По словам специалистов, теперь импортерам нужно доказывать, что они ввозят запчасти не из РФ. А предоставление сертификатов происхождения создает серьезные затруднения.

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинцы скупают электромобили. При этом большую часть электрокаров приобретают в личных целях, но коммерческий сегмент тоже развивается. К слову, с июля-2019 в странах Евросоюза действуют новые правила относительно электрокаров. Согласно им машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания:


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Тег авто, импорт, Украина, легковушки, автомобили, легковые автомобили

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Источник:

УНИАН

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