Украина увеличила импорт легковушек: откуда везут

В "Укравтопроме" сообщили, сколько в страну ввезли легковых автомобилей за девять месяцев

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Почти 413 тыс. легковых автомобилей в январе-сентябре 2019 года ввезли в Украину в режиме импорта на общую сумму около 2,6 млрд долларов, тогда как за первое полугодие – почти на 1,7 млрд долларов. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Из этого количества новыми были лишь 65,3 тыс. авто, что соответствует 16% от общего объема. На закупку новых легковых автомобилей импортеры потратили 1,2 млрд долларов. В то же время таможенная стоимость 347,5 тыс. импортированных подержанных автомобилей составила 1,4 млрд долларов", – говорится в сообщении.

Импорт новых машин увеличился на 17%, а бывших в эксплуатации – в 3,8 раза.

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Больше всего новых автомобилей за девять месяцев ввезли из таких стран:

Япония – 13,6 тыс. шт. Румыния – 8,6 тыс. шт. Китай – 7 тыс. шт.

Тройка стран по объему поставков легкового секонд-хенда такая:

Германия – 89 тыс. авто. Польша – 53,5 тыс. авто. Литва – 53,2 тыс. авто.

Новости "Сегодня" писали, что спрос на новые легковые автомобили на украинском рынке в октябре по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го увеличился почти на четверть и составил около 9 тыс. машин.

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