Украинцы "пересаживаются" с авто на мотоциклы

Украинцы массово пересаживаются на мотоциклы. По данным Autoconsulting, в первом полугодии 2018 года продажи новой мототехники в стране побили все рекорды — было реализовано почти 8,8 тыс. шт. Это на 70,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Растет и рынок б/у мотоциклов, но тут динамика ниже — 23,5% за полгода. Показательно, что автомобили украинцы покупают куда менее охотно. Так, в июне продажи новых машин упали на 5%, по сравнению с маем, и почти на 9,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава Autoconsulting Олег Омельницкий называет несколько причин ажиотажа на рынке мотоциклов.

"Первая и главная — автомобили становятся доступными все меньшему числу украинцев. Доходы граждан растут, мягко говоря, не так быстро, как им того хотелось бы. А желание обзавестись хоть каким-то транспортным средством остается. Поэтому многие выбирают мотоциклы, которые намного дешевле авто и в то же время дают свободу передвижения", — поясняет он.

Дополнительным аргументом для потенциальных покупателей стали высокие цены на бензин и дизель. Мотоциклы намного экономнее автомобилей. Средний расход топлива составляет 2,5-3,5 литров на 100 км, тогда как для среднестатистического авто этот показатель — 6-10 литров. То есть при средней стоимости бензина А-95 в 30 грн/л, 100 км на мотоцикле можно проехать за 75 — 105 грн, а на авто — за 180-300 грн, подсчитал владелец площадки по продаже мототехники Александр Кайсаров. При этом в целом украинцы стали тратить меньше бензина.

Также в последнее время заметно выросло предложение мототехники, и, в первую очередь, продукции недорогих китайских и корейских брендов.

Сравнительно недорогой способ обзавестись техникой особенно оценили в украинской глубинке. Наибольший спрос на мотоциклы наблюдается в западных областях Украины, а лидируют по объемам продаж Ровенская область и Волынь.

"Показательно, что лидеры по продажам автомобилей совсем другие — это, в первую очередь, крупные мегаполисы: Киев, Днепр, Харьков, Одесса", — отмечает Омельницкий.

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Другая составляющая мотобума — активизация состоятельных покупателей. Так называемые "идейные" клиенты мотосалонов — богатые граждане, для которых мотоцикл — не столько средство передвижения, сколько модная игрушка и хобби.

"Байкеры, как правило, уже имеют в своих гаражах авто и не экономят на мотоциклах, обеспечивая высокие продажи в элитном классе мототехники", — рассказал Омельницкий.

Стоимость отдельных моделей может достигать 30-50 тыс. долларов и больше. К примеру, в некоторых салонах цена мотоциклов стартует с 173 тыс. грн. Верхняя ценовая планка — 2,5 млн грн. Эксперты говорят, что многие байкеры имеют в своих гаражах по 2-3 мотоцикла и активно их обновляют. Продажи дорогих мотоциклов бьют рекорды в крупных городах — в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

Украинский моторынок, как и рынок автомобилей, страдает от засилья "евроблях". Интернет переполнен объявлениями о продаже нерастаможенных мотоциклов из Польши. Цены — как минимум, на треть ниже, чем на аналогичные модели на украинских номерах. .

"В отличие от автомобилей на еврономерах, к которым сейчас повышенное внимание полиции и налоговиков, мотоциклы никто особо не проверяет. А в селах можно вообще спокойно ездить годами. О случаях, чтобы кого-то оштрафовали или конфисковали технику, я не слышал", — рассказал директор компании по пригону автомобилей и мотоциктов Олег Тимченко.

Как считает Омельницкий, до конца года продажи новой мототехники продолжат бить рекорды. Хотя дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от экономической ситуации в стране.

Напомним, в июле-2018 украинцы купили рекордно много подержанных иномарок.