Украинцы стали активнее покупать бюджетные автомобили: ТОП-5 марок

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Несмотря на новую отсрочку штрафов для "евробляхеров", ситуация с бесконтрольным ввозом авто на еврономерах почти стабилизировалась. На этом фоне украинцы стали покупать больше доступных новых авто, пишет Auto-Consulting.

"Новым автомобилям сегмента Low Cost в Украине принадлежит четверть рынка. Это больше, чем у премиальных авто, но меньше, чем у новых автомобилей среднеценового сегмента. За восемь месяцев 2019-го в стране было реализовано больше 13 тыс. бюджетных автомобилей. Притом, покупали их в регионах по-разному", – отмечают автоэксперты.

По сравнению с 2018-м, за восемь месяцев 2019-го всех бюджетных авто было продано больше. Рост составил около 7,5%.

Реклама

"Теоретически такой рост можно было бы приписать стабилизации ситуации с "евробляхами". Косвенно, но она оказала свое влияние на рынок новых авто также. Но сейчас намного большее влияние на рынок новых авто оказывает импорт подержанных авто, особенно из США. Судя по всему, подержанные импортные авто "съедают" уже не бюджетные транспортные средства, а премиальные", - объясняют эксперты.

Среди областей Украины наибольший рост продаж новых бюджетных автомобилей с начала 2019 года продемонстрировала Закарпатская область (+51%). За ней идут – Полтавская (+18%) и Ивано-Франковская (+15%) области. А лидером продаж по объему остается Киев.

Читайте также: В Мининфраструктуры предлагают растаможивать старые "евробляхи" по одной ставке

Среди марок, которые больше других продают доступных автомобилей, рост продаж продемонстрировали только Renault, Chery и Fiat. Но это более чем солидный рост. Так, если по итогам восьми месяцев весь рынок новых автомобилей в Украине вырос на 6,3%, то у Renault – почти 49%, у Chery – больше 33%, у Fiat, благодаря модели седана Tipo – плюс 56%.



ТОП-5 марок – лидеров продаж бюджетных моделей:

Renault. Skoda. Chery. Volkswagen. Fiat.

Напомним, также в Украине вырос спрос на электрокары. При этом доля импортированного секонд-хенда на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%.

Новости "Сегодня" также сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама