В ГФС назвали количество растаможенных за неделю "евроблях"

За неделю в Украине было оформлено 74 авто, которые были ввезены в таможенных режимах временного транзита

В Украине с 26 ноября растаможили 74 автомобиля на еврономерах.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на пресс-секретаря Государственной фискальной службы Украины Наталью Непряхину.

По ее словам, за неделю в Украине было оформлено 74 авто, которые были ввезены в таможенных режимах временного транзита.

Больше всего автомобилей на еврономерах, а именно 55, растаможили на Черновицкой таможни.

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На данный момент в бюджет зачислено 4,675 млн грн, в том числе 119 тыс. грн штрафов за нарушение режима временного ввоза или транзита авто, которые владельцы "евроблях" заплатили при растаможивании своих авто.

Напомним, парламентское издание "Голос Украины" опубликовало законы №8487 и №8488, касающиеся правил растаможивания автомобилей на еврономерах.

А ранее, 21 ноября, народные депутаты разблокировали процесс подписания законов о "евробляхах". Так, парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон. На следующий день документы подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а 23 ноября их подписал президент Петр Порошенко.