В Украине легализовали 15 "евроблях": сколько получил бюджет

Сегодня, 08:39

В Госфискальной службе отчитались о ситуации с оформлением авто на еврономерах

В Украине легализовали 15 "евроблях": сколько получил бюджет
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

С начала действия законов о растаможке автомобилей на иностранной регистрации уже оформлено 15 таких транспортных средств. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС).

В результате в бюджет перечислено 890 тысяч гривен. В ГФС отмечают, что экономия за счет льготных ставок составила почти полмиллиона гривен.

Также с одного автомобиля уплачен добровольный взнос в 8500 гривен, уплата которого предполагается за нарушение сроков пребывания на таможенной территории Украины.

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В ГФС отмечают, что таможенный пост "Луцк" Волынской таможни оформил первый легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Thalia (2008 г. в.) на иностранной регистрации, который год находился в режиме "транзит". Его владелец с сентября 2017 каждые десять дней пересекал таможенную границу Украины с Республикой Польша без всякого протокола о нарушении таможенных правил.

Без выезда за пределы Украины мужчина обратился к брокерам за помощью в оформлении таможенной декларации 27 ноября. После ее оформления в госбюджет было уплачено почти 26,5 тыс. гривен таможенных платежей.

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По действовавшим ранее нормам законодательства владелец не смог бы оформить этот автомобиль, поскольку он не соответствует экологическим стандартам Евро-5, отмечает ГФС.

Напомним, ранее ГФС подсчитала убытки от блокирования границы "евробляхерами".Львиная доля потерь пришлась на Львовскую таможню.
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Источник:

"Сегодня"

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