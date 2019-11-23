В Минцифры рассказали, когда заработают е-права и техпаспорта

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Цифровые водительские права и техпаспорт автомобиля первыми станут доступными в приложении "Дія" для телефонов. Презентовать его в Министерстве цифровой трансформации хотят в середине декабря. Об этом сообщил первый заместитель главы Минцифры Алексей Выскуб, пишет hromadske.

"Первый релиз мобильного приложения заработает с водительскими правами и техпаспортом. Фактически их показывают патрульной полиции, которая должна иметь планшеты, подключенные к соответствующему реестру. Так, полицейские с помощью QR-кода на правах проверят в соответствующем реестре, что машина принадлежит вам и у вас есть права", — прокомментировал Алексей Выскуб.

В частности, с помощью программы люди смогут проверить подлинность документов друг друга. Для этого через приложение нужно будет сфотографировать QR-код, программа отправит запрос в необходимый реестр и покажет, выдан ли документ в рамках проекта "Дія" и действителен ли он. Позже в мобильном приложении появятся и другие документы: студенческий билет, налоговый номер и паспорт.

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"Примерно в первом квартале следующего года мы планируем выйти даже на цифровой паспорт гражданина. Безусловно, он будет с ограниченным использованием. Есть довольно сложные кейсы, где используют паспорт, но для того, чтобы сесть на поезд или внутренние авиаперевозки, смартфона будет достаточно", — добавил Алексей Выскуб.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными. Глава МВД добавил, что еще одним новшеством будет внедрение виртуальных номерных знаков.

Также сообщалось, что создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

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