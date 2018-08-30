В России представили прототип новой Lada 4x4: фото

Автомобиль получил 21-дюймовые колеса, панорамную крышу, а также два больших "парящих" цифровых экрана для водителя и пассажира

"АвтоВАЗ" представил на Московском автосалоне прототип внедорожника Lada 4x4 нового поколения. Автомобиль получил 21-дюймовые колеса, панорамную крышу, а также два больших "парящих" цифровых экрана для водителя и пассажира.

Сообщается, что дизайн концепт-кара выполнен в фирменно "Х-стиле", впервые представленном на "Весте". Автомобиль получил черную глянцевую решетку радиатора, светодиодные фары головного света и интегрированные в капот поворотники.

Визуально внедорожник выглядит трехдверным, однако сзади есть небольшие двери с "закамуфлированными" ручками, которые открываются против хода движения. Прототип при этом лишен центральной стойки, что обеспечивает пассажирам больше свободного пространства для прохода на второй ряд кресел.

На правой стороне кузова, в противовес лючку бензобака, расположена розетка на 220 вольт. Она предназначена для зарядки любых электрических приборов при работающем автомобиле, закрытых и заблокированных центральным замком дверях.

Как говорят в компании, прототип 4х4 Vision построен на платформе длиной 4,2 метра. Величину дорожного просвета, а также углов въезда и съезда представители марки не уточняют, называя их "выдающимися".

Ожидается, что новинка не появится раньше 2019 года. Машина будет выпускаться параллельно с моделью текущего поколения, которая может задержаться на конвейере вплоть до 2021 года.

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