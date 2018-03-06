В США фура, везущая Porsche, Maserati и Bentley, врезалась в мост: фото

Водитель грузовика подумал, что сможет проехать под мостом на пути следования, но оказался неправ

В США фура, перевозившая несколько частных спорткаров марок Porsche, Maserati и Bentley, попал в аварию, врезавшись в мост. Об этом сообщает Delaware Online.

В полицейском отчете указано, что фура перевозила автомобили из Флориды в Делавэр. Водитель грузовика подумал, что сможет проехать под мостом на пути следования, но оказался неправ.

В результате столкновения с объектом дорожной инфраструктуры пострадал специальный прицеп, оснащенный климатической установкой, а также находившиеся в нем автомобили. Из-за инцидента движение на трассе было заблокировано примерно на девять часов.

Водителю были предъявлены обвинения в невнимательном вождении. Стоимость нанесенного им ущерба не называется. Мост не пострадал.

Напомним, Tesla Model X отбуксировала 43-тонный грузовик. Электрокару в модификации P90D с двумя электромоторами суммарной мощностью 670 лошадиных сил и крутящим моментом 950 Н·м предстояло отбуксировать фуру массой 43 тонны.

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