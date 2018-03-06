В США фура, везущая Porsche, Maserati и Bentley, врезалась в мост: фото

Сегодня, 05:43

Водитель грузовика подумал, что сможет проехать под мостом на пути следования, но оказался неправ


Фото: Courtesy of Wilmington Police Department

Фото: Courtesy of Wilmington Police Department

В США фура, перевозившая несколько частных спорткаров марок Porsche, Maserati и Bentley, попал в аварию, врезавшись в мост. Об этом сообщает Delaware Online.

В полицейском отчете указано, что фура перевозила автомобили из Флориды в Делавэр. Водитель грузовика подумал, что сможет проехать под мостом на пути следования, но оказался неправ.

В результате столкновения с объектом дорожной инфраструктуры пострадал специальный прицеп, оснащенный климатической установкой, а также находившиеся в нем автомобили. Из-за инцидента движение на трассе было заблокировано примерно на девять часов.

Водителю были предъявлены обвинения в невнимательном вождении. Стоимость нанесенного им ущерба не называется. Мост не пострадал.

Напомним, Tesla Model X отбуксировала 43-тонный грузовикЭлектрокару в модификации P90D с двумя электромоторами суммарной мощностью 670 лошадиных сил и крутящим моментом 950 Н·м предстояло отбуксировать фуру массой 43 тонны.

Ранее мы писали, что в США копы устроили гонку с Lamborghini.

Читайте также, что будет, если брызнуть дезодорантом и закурить в машине.
авария, США, водитель, фура, Maserati, врезалась, Porsche, Bentley

Вы сейчас просматриваете новость "В США фура, везущая Porsche, Maserati и Bentley, врезалась в мост: фото". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Мотор

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: verge.zp.ua

В Ровенской области водитель пробил колесо и остался без прав

Сегодня, 02:27

Автомобилист хотел, чтобы составили предписание для дорожников, а патрульные составили протокол на него самого

Одесса

Фото: ГСЧС

Жуткое ДТП в Одессе: водитель погиб на месте

Вчера, 17:07

Легковое авто застряло под прицепом фуры, доставать его пришлось спасателям
Загрузка...

Запад

Микроатобус сбил девушку. Фото: Нацполиция

В Черновцах под колеса маршрутки попала 17-летняя девушка

Вчера, 16:53

Авария произошла в тот момент, когда несовершеннолетняя двигалась по пешеходному переходу

Запад

На трассе Киев - Чоп пьяный водитель устроил "огненное" ДТП

Вчера, 12:28

Машина столкнулась с попутным автомобилем, слетела с дороги и загорелась   
Загрузка...