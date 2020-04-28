В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушение ПДД

В Украине запустили приложение, где водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут осуществить проверку и заплатить за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Штрафы UA, команда которой совместно с Министерством внутренних дел разработала приложение.

"Данная функция стала доступной после того, как МВД открыло данные о фактах нарушения ПДД. Это обеспечивает прозрачность процедуры штрафных платежей и денежных средств, что позволяет увеличить информированность водителей. Улучшает ситуацию со своевременностью оплаты, снижает нагрузку на исполнительные органы и увеличивает поступления в бюджет", – сказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

По данным Патрульной полиции Украины, в 2019 году было выписано водительских штрафов на сумму около 500 млн грн. Из них 40% не было уплачено вовремя. В связи с чем водители сталкивались с арестом имущества, банковского счета и другими мерами воздействия. Многие автомобилисты были вынуждены платить один и тот же штраф несколько раз из-за процедурных ошибок.

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"Команда Штрафы UA решила эту проблему, выпустив обновленное приложение. Теперь в нем можно не только оплатить штраф, но и проверить статус и историю оплат", – рассказали в пресс-службе.

По данным платформы Opendatabot, на текущий момент число непогашенных водительских штрафов – 858 954 (это приблизительно 0,5 млрд грн).

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Одна из ключевых причин – сложный процесс оплаты, который предусматривает прохождение ряда инстанций. В результате на разных стадиях возникают ошибки: платеж может быть отправлен не на те реквизиты или неточно указана сумма. Большая часть штрафов уплаченных через банки, зависают на счетах казначейства, но не подтягиваются автоматически в полицию.

"Люди не знают, что за ними все еще есть задолженность. 40-50% запросов, с которыми к нам обращаются ежедневно, касаются того, как проверить статус оплаты. Потому что уплачено не означает погашено. В 2016 году нам удалось реализовать его в части оплат, а вот в части проверки – мы все делали вручную. То есть обращались в соответствующие инстанции, пытались выяснить, где застрял платеж и по какой причине. После открытия реестра в сотрудничестве с МВД мы создали обновленную версию", – говорит основатель сервиса Штрафы UA Денис Дмитров.

Кроме того, в Украине запланирован официальный запуск системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, что делает услугу еще более актуальной, поскольку количество штрафов будет расти.

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Напомним, украинским водителям придется более внимательно следить за стрелкой спидометра, ведь за превышение скорости теперь можно получить "письмо счастья". МВД объявило о начале переходного периода, после которого вовсю заработает видеофиксация нарушений ПДД на украинских дорогах.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, где МВД уже определило места расположения камер в Киеве и области и назвало размер штрафов.

Однако к правилам поведения на дорогах легкомысленно относятся не только водители, но и пешеходы:

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