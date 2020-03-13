Штрафы, зафиксированные на видео, будут отправляться водителям через пять минут – Геращенко

Антон Геращенко рассказал, как будет работать система видеофиксации нарушений на дорогах

Видеокамеры, фиксирующие нарушения ПДД, будут установлены на всех потенциально опасных, аварийных местах, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который стал гостем программы "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Также видеокамеры будут стоять на всех новых автодорогах. Мы думаем, что установка порядка тысяч видеокамер приведет к тому, что у нас смертность на дорогах снизится на 30%", – сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Антон Геращенко напомнил, что сейчас видеокамеры установлены только на 17-ти скоростных проспектах города Киева.

Но в дальнейшем видеокамеры в Украине перекроют все основные участки, где необходимо будет усилить контроль за соблюдением ПДД.

"Радары настроены таким образом, что в долю секунды измеряется скорость автомобиля. Немедленно в центр автофиксации, который мы презентовали президенту, приходит сообщение, что такая-то машина превысила скорость. Патрульный полицейский сравнивает номерные знаки с информацией из базы данных, совпадение цвета машины, марки машины с номерными знаками и выносит решение об административном протоколе", – рассказал заместитель министра внутренних дел.

Антон Геращенко также сообщил, что благодаря современным технологиям каждый водитель сможет узнать о штрафе уже через пять минут после нарушения.

"Мы сделаем так, что каждый водитель, который зарегистрируется в электронном кабинете водителя, сможет получать штрафы уже через пять минут после того, как штраф будет зафиксирован", – сказал Антон Геращенко, продемонстрировав на гаджете во время интервью свой личный электронный кабинет водителя. В тренде "Свобода слова Савика Шустера": "Путинская Конституция: угрозы для Украины" (полное видео)

По словам Антона Геращенко, в Украине, кроме штрафов и лишения прав за вождение в нетрезвом виде, необходимо также ввести административный арест в случае, если водитель сел пьяным за руль повторно.

"Очень важный вопрос – это усиление экзаменов для сдачи на права. В Швеции учатся 100 часов, у нас – 20 часов. Этого недостаточно, мы будем увеличивать обучение минимум до 80 часов. Права должен получать только подготовленный водитель", – заявил Антон Геращенко.

По словам заместителя министра внутренних дел, этим летом планируется провести Всеукраинский форум по безопасности движения.

"И там нужно постановить, что мы в Украине под эгидой президента Зеленского за пять лет сократим количество смертей на дороге в два раза. И мы это сделаем", – заявил Антон Геращенко.

Ранее Национальная полиция Украины сообщала, что в течение 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3454 человека.

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