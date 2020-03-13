Штрафы, зафиксированные на видео, будут отправляться водителям через пять минут – Геращенко

Видеокамеры, фиксирующие нарушения ПДД, будут установлены на всех потенциально опасных, аварийных местах, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который стал гостем программы "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".
"Также видеокамеры будут стоять на всех новых автодорогах. Мы думаем, что установка порядка тысяч видеокамер приведет к тому, что у нас смертность на дорогах снизится на 30%", – сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Антон Геращенко напомнил, что сейчас видеокамеры установлены только на 17-ти скоростных проспектах города Киева.
Но в дальнейшем видеокамеры в Украине перекроют все основные участки, где необходимо будет усилить контроль за соблюдением ПДД.
"Радары настроены таким образом, что в долю секунды измеряется скорость автомобиля. Немедленно в центр автофиксации, который мы презентовали президенту, приходит сообщение, что такая-то машина превысила скорость. Патрульный полицейский сравнивает номерные знаки с информацией из базы данных, совпадение цвета машины, марки машины с номерными знаками и выносит решение об административном протоколе", – рассказал заместитель министра внутренних дел.
Антон Геращенко также сообщил, что благодаря современным технологиям каждый водитель сможет узнать о штрафе уже через пять минут после нарушения.
"Мы сделаем так, что каждый водитель, который зарегистрируется в электронном кабинете водителя, сможет получать штрафы уже через пять минут после того, как штраф будет зафиксирован", – сказал Антон Геращенко, продемонстрировав на гаджете во время интервью свой личный электронный кабинет водителя.
По словам Антона Геращенко, в Украине, кроме штрафов и лишения прав за вождение в нетрезвом виде, необходимо также ввести административный арест в случае, если водитель сел пьяным за руль повторно.
"Очень важный вопрос – это усиление экзаменов для сдачи на права. В Швеции учатся 100 часов, у нас – 20 часов. Этого недостаточно, мы будем увеличивать обучение минимум до 80 часов. Права должен получать только подготовленный водитель", – заявил Антон Геращенко.
По словам заместителя министра внутренних дел, этим летом планируется провести Всеукраинский форум по безопасности движения.
"И там нужно постановить, что мы в Украине под эгидой президента Зеленского за пять лет сократим количество смертей на дороге в два раза. И мы это сделаем", – заявил Антон Геращенко.
Ранее Национальная полиция Украины сообщала, что в течение 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3454 человека.
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