В Киеве зафиксирован первый нарушитель скоростного режима

Владелице авто на адрес ее регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении

В полночь 1 июня в Соломенском районе столицы камера зафиксировала первый автомобиль-нарушитель скоростного режима. Владелица Audi Q7 заплатит штраф.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Исторически первым, официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 со скоростью 75 км/ч при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 км/ч", - написал он на своей страничке в Facebook.

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Автомобиль был зафиксирован камерой, расположенной по адресу Чоколовский бульвар 24.

Геращенко пояснил, что эта камера установлена именно там, так как это одно из мест концентрации ДТП с тяжкими последствиями.

По словам замминистра, теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

"Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней – 255 гривен. Если не оплатит, по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции", – подчеркнул он.

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Кроме того,если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд.

Ранее писалось, какие основания для обжалования штрафа при видеофиксации нарушений ПДД .

Больше читайте в специальном материале сайта "Сегодня": "Видеофиксация нарушений ПДД: кого и за что будут штрафовать" .

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