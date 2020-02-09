В Украину активно везут новые авто: ТОП-10 марок января

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Рынок новых легковых автомобилей начал 2020 год с роста и смены лидера. Так, в январе украинский автопарк пополнили почти 7,1 тыс. новых легковых авто, или на 35% больше, чем в тот же месяц годом ранее. К слову, по итогам 2019 года на учет в Украине было поставлено почти 88,5 тыс. новых легковых автомобилей.

Как подсчитали аналитики Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", наибольшим спросом в январе-2020 пользовались автомобили марки Toyota (1207 зарегистрированных). По сравнению с январем 2019 года реализация новых Toyota в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую строчку рейтинга.

В то же время, январский лидер прошлого года – Renault – несмотря на 31%-ный рост, опустился на ступеньку вниз с результатом 1055 авто. Сохранил третью позицию в рейтинге Nissan, регистрации которого выросли почти на четверть, до 529 шт.

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Чешская Skoda, которая год назад замыкала лидирующую пятерку, увеличила продажи на 37%, до 466 авто, и поднялась на четвертое место. Спрос на автомобили марки KIA вырос на 12%, и хотя этого было недостаточно, чтобы сохранить за маркой четвертую строчку в рейтинге, но результата в 436 зарегистрированных авто с запасом хватило на пятое место.

Также в ТОП-10 января 2020 вошли такие марки:

Hyundai -362 шт. (+8%);

Volksvagen – 323 шт. (+18%);

Peugeot – 264 шт. (+144%);

Mercedes-Benz – 248 шт. (+70%);

Mitsubishi – 235 шт. (+33%).

Напомним, с января в Украине по-новому рассчитывается сбор в Пенсионный фонд за первую регистрацию авто. Изменения связаны с повышением прожиточного минимума.

Новости "Сегодня" также рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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