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Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

Сегодня, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Депутаты хотят защитить украинских водителей от уголовной ответственности за ДТП с тяжелыми последствиями, если авария произошла из-за плохой дороги или оттого, что правила дорожного движения (ПДД) нарушил кто-то другой. Сейчас в такой ситуации за решетку может угодить даже невиновный только потому, что он был за рулем. Мнения экспертов разделились: одни полностью поддерживают новый законопроект, другие считают, что и действующие (ПДД) защищают водителя, если их соблюдать.

Как в Европе

Законопроект короткий: он дополняет ст. 286 УК Украины, предлагая освободить водителя от уголовной ответственности (от 3 до 8 лет, плюс лишение водительских прав) за нанесение средних (ушибы, сотрясение мозга) или тяжких (открытые переломы, увечья) телесных повреждений, а также за смерть потерпевшего, если виновный совершил ДТП по причине несоблюдения ПДД другим водителем или пешеходом, а также из-за неудовлетворительного состояния автодорог, улиц, ж/д переездов.

Например: на дороге была яма, автомобиль в нее попал колесом, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, в результате кто-то погиб. Или на дорогу вне обозначенного перехода внезапно выскочил пешеход, который попал под колеса и пострадал. По словам автора законопроекта депутата Игоря Лапина, предлагаемая норма соответствует так называемой норме правовой определенности, действующей в ЕС, по которой ответственность наступает только в случае, если человек что-то нарушил. Для водителя — если он, например, превысил разрешенную скорость движения, проигнорировал требования дорожных знаков или разметки (пешеходный переход) из-за чего произошло ДТП.

"Но в отношении водителей у нас этот принцип не действует, обычно в таких случаях суд признает виновным того, кто был за рулем", — уверен Лапин.

Мнение экспертов

Большинство специалистов по безопасности движения согласны с новшеством.

"Такое предложение есть в законопроекте 5184 "О дорожном движении и его безопасности", поданном в Раду еще в 2016 году, — рассказал нам автоэксперт Владимир Караваев. — Но там есть уточнение: "при наличии доказательств невиновности водителя". То есть только его слов, мол, на дорогу внезапно выбежал неизвестный, спровоцировал ДТП и скрылся, недостаточно. Необходимы, например, запись автомобильного видеорегистратора, видеокамер на улице, показания незаинтересованных свидетелей (прохожих). Возможно также, что потребуется экспертиза. Только в этом случае можно говорить о виновности или невиновности водителя, из-за действий которого произошло ДТП с тяжелыми последствиями".

Юрист: "Это лазейка для "ВИПов" 

В то же время автоюристы напоминают, что по статистике, главной причиной аварий на дорогах является скорость. И что в ПДД прописана ответственность водителя как человека, управляющего источником повышенной опасности — автомобилем, за выбор безопасной скорости движения, которая позволит вовремя отреагировать на препятствие или внештатную ситуацию, внезапно возникшую на дороге.

"Например, вне населенных пунктов разрешено ехать со скоростью 90 км/ч, — говорит юрист Владимир Столитний. — Но вряд ли безопасна такая скорость ночью на трассе с ямами или при тумане. В городах сейчас можно ехать максимум 50 км/ч, но будет разумно снизить скорость, приближаясь к пешеходному переходу, особенно при плохом освещении, чтобы не сбить внезапно появившегося пешехода".

Также Столитний опасается, что принятие закона станет лазейкой для "вип-водителей", которая поможет им избежать ответственности за смертельные ДТП.

Напомним, ранее стало известно, что украинцам грозят штрафы за отсутствие детских кресел в авто. Депутаты Рады предложили ввести наказание за небезопасную перевозку детей в личных машинах, такси и маршрутках.


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Тег авария, ДТП, законопроект, ПДД, ответственность

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АВТОРЫ:

Александр Панченко , Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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